Η Ελλάδα φιλοξενείται από το Βέλγιο στον επαναληπτικό αγώνα της 2ης προκριματικής φάσης για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027.

Η εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών την Τετάρτη (18/3) νίκησε το Βέλγιο με 29-26 στη Χαλκίδα και με αυτό το πλεονέκτημα φιλοξενείται το απόγευμα του Σαββάτου (21/3, 19:00, ΕΡΤ Sports 5) στην πόλη Άσελτ, που απέχει 15 χλμ. από το Γκενγκ, στον επαναληπτικό της 2ης προκριματικής φάσης του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2027.

Η νικήτρια θα προχωρήσει στην 3η προκριματική φάση, όπου τον Μάιο σε διπλά παιχνίδια απέναντι στην Ολλανδία, θα διεκδικήσει μια θέση στην τελική φάση του ]παγκοσμίου πρωταθλήματος, που θα φιλοξενηθεί στη Γερμανία από τις 13 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα προπονήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (20/3) στο Sportoase στην πόλη Τόνγκερεν και το πρωί του Σαββάτου θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του με προπόνηση στο γήπεδο του αγώνα Sporthal Alverberg.

Σε σχέση με τον πρώτο αγώνα η εθνική ομάδα θα έχει μια αλλαγή στη θέση του τερματοφύλακα καθώς ο Λευτέρης Παπάζογλου θα αντικαταστήσει τον Παναγιώτη Παπαντωνόπουλο που έχει ένα μικροτραυματισμό, ενώ ο Παναγιώτου έχει κάποιες ενοχλήσεις λόγω ενός χτυπήματος, αλλά θα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή.



Η 16αδα θα οριστικοποιηθεί στην τεχνική σύσκεψη με το τεχνικό επιτελείο να έχει στη διάθεση του τους παρακάτω 17 αθλητές: Μιχαηλίδης, Θ. Παπάζογλου, Πασσιάς (Ολυμπιακός), Παναγιώτου, Αραμπατζής (ΑΕΚ), Ελευθεριάδης, Παπαβασίλης (ΠΑΟΚ), Παγιάτης, Λ. Παπάζογλου (Αθηναϊκός), Μ. Στάθης (ΕΣΝ Βριλησσίων), Μπουκοβίνας (Κόμπουργκ- Γερμανία), Τόσκας (Σαμπερί- Γαλλία), Λιάπης (Οχρίδα- Βόρεια Μακεδονία), Μπόσκος (Μπουντάι- Ουγγαρία), Τζωρτζίνης (Γκορένιε- Σλοβενία), Αλεξίου (PAUC- Γαλλία), Τσακουρίδης (Φούχσε- Αυστρία).

«Ήρθαμε για τη νίκη, είμαστε θυμωμένοι για τα λάθη του πρώτου αγώνα»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιώργος Ζαραβίνας δήλωσε στο γραφείο Τύπου της ΟΧΕ: «Θεωρώ ότι όλοι μας, ο καθένας ξεχωριστά και ως σύνολο, έχουμε συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα του αγώνα. Είναι ξεκάθαρο ότι ήρθαμε στο Βέλγιο για τη νίκη. Θέλουμε η εθνική ανδρών να διατηρηθεί στο ίδιο υψηλό επίπεδο που προσπαθεί να είναι τα τελευταία χρόνια. Έχουμε αναλύσει το πρώτο ματς, έχουμε καταλήξει στα λάθη που έγιναν και είμαστε αρκετά θυμωμένοι για κάποια πράγματα που δεν κάναμε σωστά. Πιστεύω ότι στο αυριανό παιχνίδι θα είμαστε όσο σκληροί και όσο συγκεντρωμένοι χρειάζεται για να πετύχουμε το στόχο μας».

Πέντε σερί νίκες επί του Βελγίου η Ελλάδα

Γνώριμες είναι οι δύο ομάδες, αφού τα τελευταία χρόνια έχουν συναντηθεί αρκετές φορές. Αυτό θα είναι το 14ο παιχνίδι ανάμεσα σε Ελλάδα και Βέλγιο, τα τελευταία 26 χρόνια.

Σε 13 αγώνες η Εθνική μας έχει 9 νίκες έναντι 3 των Βέλγων, ενώ ένα ματς έληξε ισόπαλο, μάλιστα στα τελευταία πέντε παιχνίδια εντός και εκτός έδρας η Ελλάδα έχει μόνο νίκες!

Στο Βέλγιο η Ελλάδα έχει επικρατήσει τρεις φορές, το Βέλγιο έχει δύο νίκες, ενώ ένα ματς έληξε ισόπαλο. Ειδικότερα στο Άσελτ που διεξάγεται ματς η Ελλάδα έχει τρεις νίκες (το 2023 με 26-24, το 2021 με 29-27, το 2000 με 23-17) και μία ήττα με 30-25 το 2015.

Οι δύο ομάδες είχαν κληρωθεί στον ίδιο όμιλο και στα προκριματικά του EURO 2022, ωστόσο λόγω της πανδημίας του Covid-19 οι Βέλγοι αποσύρθηκαν από την διοργάνωση.