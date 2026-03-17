Η εθνική ομάδα ανδρών φιλοξενεί το Βέλγιο στη Χαλκίδα, στον πρώτο αγώνα της 2ης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027.

Η εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών φιλοξενεί το αντίστοιχο εθνικό συγκρότημα του Βελγίου το απόγευμα της Τετάρτης (18/3, 17:00, ΕΡΤ Σπορ 2) στο ΚΓ Κανήθου Χαλκίδας, στο πλαίσιο της 2ης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2027.

Η εθνική ομάδα θέλει να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης, με τον επαναληπτικό να έχει οριστεί να διεξαχθεί στην πόλη Χάσελτ το Σάββατο (21/3, 19:00). Η νικήτρια του ζευγαριού στον 3ο γύρο των προκριματικών θα αντιμετωπίσει την πανίσχυρη Ολλανδία τον Μάιο, για μια θέση στην τελική φάση του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2027.

Οι 18 αθλητές που βρίσκονται στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου για τον αγώνα με το Βέλγιο είναι οι: Μιχαηλίδης, Παπαντωνόπουλος, Θ. Παπάζογλου, Τζίμπουλας, Μάνθος, Πασσιάς (Ολυμπιακός), Παναγιώτου, Αραμπατζής (ΑΕΚ), Ελευθεριάδης, Παπαβασίλης (ΠΑΟΚ), Λ. Παπάζογλου, Παγιάτης (Αθηναϊκός), Mπατής (ΑΣΕ Δούκα), Μ. Στάθης (ΕΣΝ Βριλησσίων), Μπουκοβίνας (Κόμπουργκ- Γερμανία), Τόσκας (Σαμπερί- Γαλλία), Λιάπης (Οχρίδα- Βόρεια Μακεδονία), Μπόσκος (Μπουντάι- Ουγγαρία), Τζωρτζίνης (Γκορένιε- Σλοβενία), Αλεξίου (PAUC- Γαλλία), Τσακουρίδης (Φούχσε- Αυστρία)

Δεν ακολούθησαν την αποστολή στη Χαλκίδα και έμειναν στην Αθήνα, οι Τζίμπουλας, Μπατής και Μάνθος.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Γιώργος Ζαραβίνας δήλωσε στο γραφείο Τύπου της ΟΧΕ: «Η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Όλα τα παιδιά έχουν έρθει με μεγάλο κίνητρο και με όρεξη. Για εμάς είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, θέλουμε η ομάδα να βρίσκεται ψηλά και να διεκδικεί την πρόκριση της σε μεγάλες διοργανώσεις.

Κανένας αντίπαλος στην Ευρώπη δεν είναι εύκολος και καμία πρόκριση δεν κατακτιέται χωρίς κόπο. Χρειαζόμαστε δύο καλά ματς και απόλυτη συγκέντρωση. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κόσμου και πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν κερδίσει το σεβασμό όλου του αθλήματος με τις εμφανίσεις τους τα τελευταία χρόνια».