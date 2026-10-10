Χάουαρντ: Πάτησε παρκέ στην Ευρώπη στα 40 του
Τι και αν είναι 40 χρονών, ο Ντουάιτ Χάουαρντ συνεχίζει να εντυπωσιάζει στα παρκέ.
Ο Αμερικανός σέντερ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Ευρώπη, παίζοντας για τους Black Fortress Τιφλίδας.
Μάλιστα κατάφερε να αφήσει το αποτύπωμά του στην αναμέτρηση, αφού ολοκλήρωσε τον αγώνα κόντρα στην Ιβιεριόνι, έχοντας 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 τάπες, σε 17 λεπτά συμμετοχής που πάτησε στο παρκέ. Για την ιστορία, η ομάδα του ηττήθηκε με το τελικό 75-70.
Dwight Howard made his official Black Fortress debut in Georgia. 12 PTS | 7 REB | 3 BLK 5/8 FG | +3 | 17 MIN The 40-year-old center returned to professional basketball after announcing his retirement earlier this year. Black Fortress fell 75–70 to BC Iverioni in the Georgian Superleague. #DwightHoward— They Got Next (@theygotnext) October 10, 2026
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