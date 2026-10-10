Ο Ντουάιτ Χάουαρντ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Ευρώπη με τους Black Fortress Τιφλίδας σε ηλικία 40 ετών.

Τι και αν είναι 40 χρονών, ο Ντουάιτ Χάουαρντ συνεχίζει να εντυπωσιάζει στα παρκέ.

Ο Αμερικανός σέντερ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Ευρώπη, παίζοντας για τους Black Fortress Τιφλίδας.

Μάλιστα κατάφερε να αφήσει το αποτύπωμά του στην αναμέτρηση, αφού ολοκλήρωσε τον αγώνα κόντρα στην Ιβιεριόνι, έχοντας 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 τάπες, σε 17 λεπτά συμμετοχής που πάτησε στο παρκέ. Για την ιστορία, η ομάδα του ηττήθηκε με το τελικό 75-70.