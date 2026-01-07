Η εθνική ομάδα χάντμπολ θα μετρήσει τις δυνάμεις της απέναντι στην Ολλανδία και τη Δανία στο τουρνουά στο Άλμερε εν όψει των αγώνων με το Βέλγιο για τα προκριματικά του παγκοσμίου πρωταθλήματος 2027.

Tα παιχνίδια του Μαρτίου για την εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών με το Βέλγιο για τη 2η προκριματική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 δεν είναι μακριά και τα δύο παιχνίδια απέναντι στις Δανία και Ολλανδία στο τουρνουά στο Άλμερε, αποτελούν τα καλύτερα τεστ, για τον ομοσπονδιακό τεχνικό Γιώργο Ζαραβίνα, τους συνεργάτες του και τους 18 παίκτες που βρίσκονται στην αποστολή.

Η εθνική ομάδα την Πέμπτη (8/1, 21:45) θα παίξει με τη διοργανώτρια Ολλανδία και το Σάββατο (10/1, 14:30) θα βρεθεί απέναντι στην τρεις συνεχόμενες φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια και κάτοχο του χρυσού Ολυμπιακού μεταλλίου, Δανία.

H 18άδα της αθνικής ανδρών αποτελείται από τους παρακάτω αθλητές: Μιχαηλίδης, Παπαντωνόπουλος, Θ. Παπάζογλου, Τζίμπουλας (Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή), Παναγιώτου, Αραμπατζής (ΑΕΚ), Ελευθεριάδης, Παπαβασίλης (ΠΑΟΚ), Παγιάτης (Αθηναϊκός), Mπατής (ΑΣΕ Δούκα), Μ. Στάθης (ΕΣΝ Βριλησσίων), Μπουκοβίνας (Κόμπουργκ- Γερμανία), Τόσκας (Σαμπερί- Γαλλία), Λιάπης (Οχρίντ- Βόρεια Μακεδονία), Μπόσκος (Μπουντάι- Ουγγαρία), Τζωρτζίνης (Γκορένιε- Σλοβενία), Αλεξίου (PAUC- Γαλλία), Τσακουρίδης (Φούχσε- Αυστρία)

Αρχηγός αποστολής είναι ο Πρόεδρος της ΟΧΕ Κώστας Γκαντής, ενώ σε αυτή μετέχουν επίσης οι προπονητές Γιώργος Ζαραβίνας, Γιώργος Μαστορογιάννης, Ηλίας Μάντζος και οι φυσικοθεραπευτές Άγγελος Παππάς, Παύλος Καλαβάζης.