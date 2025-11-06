H Ελλάδα κόντρα στο Βέλγιο στα προκριματικά του παγκοσμίου πρωταθλήματος 2027

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο σε διπλά παιχνίδια τον Μάρτιο του 2026, για την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος 2027.

Η εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο σε διπλά παιχνίδια για τον 2ο προκριματικό γύρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος 2027, μετά την κλήρωση που διεξήχθη στη Βιέννη την Πέμπτη (6/11).

Η Ελλάδα θα είναι γηπεδούχος στον πρώτο αγώνα, που θα διεξαχθεί στις 18 ή 19 Μαρτίου 2026 και ο επαναληπτικός θα γίνει στις 21 ή 22 του ίδιου μήνα.

Τα υπόλοιπα ζευγάρια

Βοσνία/Ερζεγοβίνη- Κόσσοβο

4ος Γ' ομίλου EURO 2026- Σλοβακία

4ος Ζ' ομίλου EURO 2026- Λετονία

4ος Ε' ομίλου EURO 2026- Ισραήλ

4ος Α' ομίλου EURO 2026- Λιθουανία

Τουρκία- 4ος Β' ομίλου EURO 2026

Φινλανδία- 4ος Δ' ομίλου EURO 2026

Οι οκτώ ομάδες που θα προκριθούν θα μπουν στην κληρωτίδα για την 3η προκριματική φάση, όπου και θα παίξουν την πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το διάστημα 13-17 Μαΐου 2026, με αντιπάλους 12 ομάδες που θα προκύψουν από το EURO 2026 (θέσεις 5-18), εξαιρουμένων της κατόχου του τίτλου Δανίας και της διοργανώτριας Γερμανίας.

Οι 20 ομάδες του 3ου προκριματικού θα χωριστούν σε δύο γκρουπ δυναμικότητας των 10 ομάδων, στο 1ο γκρουπ θα βρίσκονται οι ομάδες που κατέκτησαν τις υψηλότερες θέσεις στο EURO 2026.