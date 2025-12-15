Δούκας - Ολυμπιακός 27-47: Οι «ερυθρόλευκοι» συμπλήρωσαν την 8άδα
Το εισιτήριο για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας «κλείδωσε» ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν μία σχετικά εύκολη νίκη επί του Δούκα και με 47-27 για να πάρουν το τελευταίο εισιτήριο για την 8άδα της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης στο χάντμπολ ανδρών.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε πολύ καλά για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έως το πρώτο 15λεπτο είχαν ξεφύγει στο +8 (6-14). Πριν το ημίχρονο μπει στο τελευταίο του δεκάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν εκτοξεύσει τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό (7-19), με το 12-25 να είναι το σκορ της ανάπαυλας.
Ο Ολυμπιακός διατήρησε τον πολύ καλό ρυθμό που είχε στο επιθετικό κομμάτι. Στο πρώτο τέταρτο το προβάδισμα των πρωταθλητών Ελλάδας έπιασε το φράγμα των 20 γκολ (13-33). Αυτή ήταν και η τελική διαφορά μιας και ο Δούκας δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση. Με το 47-27 υπέρ τους, οι Πειραιώτες «σφράγισαν» το εισιτήριο του επόμενου γύρου.
Τα αποτελέσματα της φάσης των "16"
Σάββατο (13/12)
- Αθηναϊκός - Κιλκίς 32-34 (κ.δ 28-28)
- Άρης Νίκαιας - ΠΑΟΚ 25-34
- Ζαφειράκης - Ιωνικός 28-32
- Βριλήσσια - Διομήδης Άργους 40-35 (κ.δ 32-32)
- ΑΕΚ - Φέρωνας 41-23
Κυριακή (14/12)
- Αερωπός - ΧΑΝΘ 20-30
Δευτέρα (15/12)
- Δούκας - Ολυμπιακός 27-47
Τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης
- Ιωνικός - Δράμα
- ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
- Ολυμπιακός - Βριλήσσια
- ΧΑΝΘ - Κιλκίς
