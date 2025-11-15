Η Δράμα δεν άντεξε στο τέλος κόντρα στην Ντούκλα Πράγας

H Δράμα γνώρισε την ήττα με διαφορά επτά γκολ από την Ντούκλα Πράγας στην Τσεχία (27-20) και οι ελπίδες πρόκρισης μειώθηκαν στη φάση των «16» στο EHF European Cup.

Η Δράμα στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα της με την Ντούκλα Πράγας στην πόλη Μοστ, δεν κατάφερε να έχει συνέχεια στην καλή της απόδοση, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα με 27-20 κι έτσι να γίνεται ιδιαίτερα δύσκολο το έργο της στον επαναληπτικό αγώνα στο «Κραχτίδης» το Σάββατο (22/11) για την πρόκριση στη φάση των «16» στο EHF European Cup.

Η Δράμα μέχρι το 48ό λεπτό διεκδικούσε μέχρι και τη νίκη, καθώς το σκορ βρισκόταν στο 18-18, όμως από εκείνο το σημείο κι έπειτα η Ντούκλα κυριάρχησε. Με σερί 4-0 ξέφυγε 24-19 στο 56' και με νέα τρία αναπάντητα γκολ έφθασε στο τελικό 27-20.

ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ (Κουμπς): Σουμπρτ, Γιόσεφ 7, Ντούντα 3, Σβίτακ 3, Ερεμπάι 1, Κριούσμπερι 3, Κιουλχάνεκ, Μέλιχ 2, Μπρέζινα 3, Μόραβτσικ, Ρακούσκι 5, Καβάτνικ, Σμιντ, Ριούμπι, Χουκ.

ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Κρητικός 4, Χαϊτίδης 3, Τσαμεσίδης 1, Πολύδωρος, Λατσάκου 1, Τοζακίδης, Δέσμπος, Μανωλούδης 1, Μεσσίνης, Κόρσακ 1, Παπαδόπουλος 5, Σίνα 4, Μαρκατάτος.

Διαιτητές: Χέλμπους – Γιάνσεν (Γερμανία), Παρατηρητής: Καπλάνης (Κύπρος), Δίλεπτα: 4-5, Πέναλτι: 3/4-0/0.