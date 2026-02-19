Αθανασίου στους «Galacticos» by Interwetten: «Τα απόνερα της συνέντευξης Μπενίτεθ και η ώρα Ευρώπης για τον Παναθηναϊκό»
Στην σημερινή εκπομπή των «Galacticos» by Interwetten ο Νίκος Αθανασίου αναφέρθηκε αρχικά στη σημαντική αποψινή ευρωπαϊκή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν (22:00-Cosmote Sport 4/ANT1-live από το Gazzetta) κι έπειτα στα απόνερα των όσων ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ στην χθεσινή συνέντευξη Τύπου.
Ο ρεπόρτερ του «τριφυλλιού» τόνισε πως θα πρέπει οι «πράσινοι» να φορέσουν απόψε το ευρωπαϊκό τους «κοστούμι» λέγοντας πως με όλους τους προπονητές που έχουν περάσει από τον πάγκο του τη φετινή σεζόν έχουν δείξει καλό πρόσωπο στην Ευρώπη.
Έπειτα αναφέρθηκε στα όσα είπε χθες ο Ισπανός τεχνικός στεκόμενος στα όσα ανέφερε σχετικά με το πρότζεκτ που είναι σε εξέλιξη, το ρόστερ της ομάδας, αλλά και την εικόνα που δείχνει αυτή στο χορτάρι και δεν βελτιώνεται.
