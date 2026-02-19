«Όχι» σε πρόταση της Μαρσέιγ για την τεχνική ηγεσία φέρεται να είπε ο Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος παραμένει ελεύθερο μετά την αποχώρησή του από τη Ρεάλ.

Πρόταση της Μαρσέιγ προς τον Τσάμπι Αλόνσο αποκαλύπτουν στη Γαλλία! Σύμφωνα με το «RMC», οι Μασσαλοί βγήκαν στην αγορά μετά την αποχώρηση του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι και ο αρχικός τους στόχος φαίνεται πως ήταν ο Ισπανός προπονητής.

Με δεδομένο πως είναι ελεύθερος από τον Ιανουάριο μετά την απόλυση από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ισπανός αποτελούσε μια ιδανική περίπτωση για να αναλάβει τη διάδοχη κατάσταση και να βαδίζει πάνω στο ίδιο μοτίβο φιλοσοφίας του προκατόχου του.

Παρόλα αυτά το γαλλικό δημοσίευμα προσθέτει πως ο Τσάμπι Αλόνσο δεν διασκέδασε εντυπώσεις και απέρριψε κατευθείαν την πρόταση των Μασσαλών, με την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στο κλαμπ να αποτελεί τον κύριο αποτρεπτικό παράγοντα.

Μαζί με τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι άλλωστε αποχώρησε και ο αθλητικός διευθυντής της Μαρσέιγ, Μεντί Μπενατιά, ο οποίος στηλίτευσε τη διοίκηση για την έλλειψη επικοινωνίας και πρόσθεσε πως ήταν αδύνατο πλέον να αγνοήσει το κλίμα εντός της ομάδας.