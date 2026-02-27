Ο Σωτήρης Τσιλούλης ξεπέρασε τον τραυματισμό του και συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά σε αποστολή του Ατρομήτου. Εκτός ο τιμωρημένος Λευτέρης Χουτεσιώτης.

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με αντίπαλο τον Παναιτωλικό, στο Περιστέρι (28/2, 19:30). Το ευχάριστο νέο για την ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ είναι η πρώτη συμμετοχή του Σωτήρη Τσιλούλη σε αποστολή.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός «μετακόμισε» το καλοκαίρι στην ομάδα, με ελεύθερη μεταγραφή από την ΑΕΚ, όμως πριν την έναρξη της σεζόν τραυματίστηκε στο γόνατο και χρειάστηκε να μείνει εκτός για αρκετούς μήνες. Το τελευταίο διάστημα ο Τσιλούλη ανέβαζε ρυθμό και πλέον κρίθηκε έτοιμος να προσφέρει.

Από την άλλη, εκτός αποστολή είναι ο βασικός τερματοφύλακας του Ατρομήτου Λευτέρης Χουτεσιώτης, ο οποίος θα εκτίσει ποινή για την συμπλήρωση καρτών. Αυτό σημαίνει πως κόντρα στον Τίτορμο αναμένεται το ντεμπούτο του Λούκα Γκουγκεσασβίλι, με την νέα του ομάδα.

Τέλος, στην αποστολή επέστρεψε ο Γιώργος Τζοβάρας, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν, ενώ εκτός έμεινε ο Δημήτρης Τσακμάκης.

Η αποστολή του Ατρόμητου

Αθανασίου, Γκουγκεσασβίλι, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μανσούρ, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Τσιλούλης, Τζοβάρας, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Πνευμονίδης, Ουκάκι, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.