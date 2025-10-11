Ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, νικώντας την Άλμπατρο Συρακουσών με 34-28 στην Ηλιούπολη στον 1ο αγώνα του 2ου γύρου στο ΕΗF Εuropean Cup.

Ο Ολυμπιακός με εξαιρετικό φινάλε νίκησε την ιταλική Άλμπατρο Συρακουσών με 34-28 στο γυμναστήριο Ηλιούπολης κι έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στον 3ο γύρο του ΕΗF Εuropean Cup ανδρών.

Οι «ερυθρόλευκοι» τυπικά φιλοξενούμενοι πήραν μια ικανή διαφορά πρόκρισης στη φάση των «32», εν όψει του επαναληπτικού που θα γίνει ξανά στην Ηλιούπολη τη Δευτέρα (14/10, 19:30).

Ο Ολυμπιακός είχε την πρωτοπορία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, όμως μετά το 50ό λεπτό άνοιξαν τη διαφορά, το 27-25 έγινε 29-25 στο 53', 31-26 στο 55', για να έρθει το τελικό 34-28.

«Ηταν ένα ματς έντονο, γιατί ήταν το πρώτο μας στην Ευρώπη φέτος. Στην αρχή θα μπορούσαμε να έχουμε προηγηθεί ακόμη και με έξι ή επτά γκολ, αλλά κάναμε αρκετά λάθη στο παιχνίδι μας και αυτό επέτρεψε στον αντίπαλο να επιστρέψει. Ομολογώ, πως σε κάποια στιγμή αγχωθήκαμε λίγο. Ο Βαλέριο μας έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση στο δεύτερο ημίχρονο και μας βοήθησε πολύ» σχολίασε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Ρικάρντο Τριλίνι.

Tα πεντάλεπτα: 1-4, 4-7, 7-9, 9-12, 11-15, 14-16 (ημ.), 15-18, 18-22, 21-23, 24-27, 26-31, 28-34.

Ολυμπιακός (Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα 8, Βίντα, Τζίμπουλας 3, Παπάζογλου 5, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 1, Κανδύλας 1, Σκίσκοβιτς 4, Τσαναξίδης, Πέσο 1, Σουργκιέλ 3, Μπάρος 5, Πασσιάς, Μιχαηλίδης 2, Σάββας 1

Διαιτητές: Μενέντεζ- Φαμπιάν (Ισπανία), Παρατηρητής: Γκογκμέν (Τουρκία), Δίλεπτα: 5-4, Πέναλτι: 5/6-2/2

Ήττα για τη Δράμα στο Μαυροβούνιο

Η Δράμα είχε δύσκολη αποστολή στο Τσέτινιε του Μαυροβούνιου, απέναντι στη Λόβτσεν, γνωρίζοντας την ήττα με 32-27 στο δικό της ραντεβού στον 2ο γύρο του ΕΗF Εuropean Cup.

Η ελληνική ομάδα καλείται να ανατρέψει αυτό το σκορ το Σάββατο (18/10, 18:00) στο «Κραχτίδης».

Με εξαίρεση την ισοφάριση με 8-8 στο 14', η Λόβτσεν είχε σταθερά την πρωτοπορία, έκλεισε το ημίχρονο στο υπέρ της 18-14, ξέφυγε με 27-20 στο 45', η Δράμα μείωσε γρήγορα σε 27-23 (48'), όμως η πρωταθλήτρια Μαυροβούνιο ξέφυγε με 30-24 (50'), με τον Τσαμεσίδη να διαμορφώνει το τελικό 32-27.

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 7-5, 8-8, 11-9, 14-11, 18-14 (ημ.), 20-17, 23-20, 27-20, 29-24, 30-25, 32-27.

Δράμα (Βαλαβάνης): Ταρτίος, Κρητικός 2, Κοτσιώνης 3, Χαϊτίδης 8, Τσαμεσίδης 3, Πολύδωρος, Λατσάκου 2, Τοζακίδης, Ντεσμπό, Μανωλούδης 3, Μεσσίνης, Κόρσακ, Παπαδόπουλος 6, Σίνα, Λαζαρίδης, Μαρκατάτος

Διαιτητές: Βιτάκου- Βιτάκου (Κόσσοβο), Παρατηρητής: Οντογκρέκουλα (Σλοβακία), Κόκκινη: 25:32 Μαρκατάτος, Δίλεπτα: 5-0, Πέναλτι: 3/3-2/2