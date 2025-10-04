Ο Ολυμπιακός κινδύνεψε από τον Ιωνικό ΝΦ, όμως ο Σάββας Σάββας χάρισε στο τέλος τη νίκη στους «ερυθρόλευκους» με 29-28 για την 4η αγωνιστική της Hanbdall Premier.

Ο Ολυμπιακός όχι απλά δυσκολεύτηκε απέναντι στον Ιωνικό Ν. Φ. στο γυμναστήριο Καματερού, αλλά χρειάστηκε γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα για να φύγει νικητής με 29-28 για την 4η αγωνιστική της Handball Premier.

O Σάββας Σάββας πέτυχε το νικητήριο γκολ 63 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και ο Ολυμπιακός συνέχισε χωρίς βαθμολογική απώλεια.

Ο Ιωνικός Νέα Φιλαδέλφειας, που αγωνίζεται χωρίς ξένο, προερχόταν από την εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη στη Δράμα κι απέναντι στους πρωταθλητές έδειξε αγωνιστικό θράσσος, φθάνοντας πολύ κοντά σε μια σπουδαία επιτυχία.

Οι γηπεδούχοι από την αρχή έδειξαν το πάθος να διεκδικήσουν τις δικές τους πιθανότητες, έχοντας το προβάδισμα με 15-13 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Διατήρησαν προβάδισμα τριών γκολ στα πρώτα λεπτά της επανάληψης, 18-15 στο 33', αλλά ακολούθησε η αντίδραση των παικτών του Ολυμπιακού.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 20-19 στο 37', με 25-22 στο 50' και 27-23 στο 52΄. Οι γηπεδούχοι δεν τα παράτησαν, μείωσαν σε 27-26 στο 55', ισοφάρισαν με τον Νάκο σε 28-28 (58'), όμως η ποιότητα του Σάββα, έβγαλε τον Ολυμπιακό από τη δύσκολη θέση.

Ο Σάββας Σάββας δήλωσε στην ιστοσελίδα του Ολυμπιακού: «Ήταν ένα πολύ ανταγωνιστικός ματς. Είχαμε κάποιες καλές περιόδους, αλλά και κάποια σημεία τα οποία δεν διαχειριστήκαμε καλά. Σίγουρα, κάναμε λάθη. Στο τέλος, είχαμε τον χαρακτήρα να πάρουμε τη νίκη. Θα δούμε τα λάθη μας, θα αναλύσουμε το παιχνίδι. Σημασία έχει, ότι κερδίσαμε. Αυτό κρατάμε και συνεχίζουμε».

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 3-7, 6-8, 8-8, 11-11, 15-13 (ημ.), 19-18, 20-20, 21-23, 22-25, 25-27, 28-29

Ιωνικός Ν. Φ. (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 3, Σαραβάνος, Σ. Αϊβαλιώτης 6, Ραράκος, Κουτουλογένης, Κοτζιάς, Συγγάρης, Λιόλιος 4, Ηλιόπουλος 4, Ι. Βασιλείου 2, Κοσκινάς, Νάκος 2, Ρούσος 7, Αραπακόπουλος, Λιόλιος 4, Αθανασιάδης, Π. Αϊβαλιώτης.

Ολυμπιακός (Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα, Βίντα 1, Τζίμπουλας 7, Παπάζογλου 3, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 2, Κανδύλας, Τσαναξίδης 1, Πέσο 1, Μάνθος, Μπάρος, Πασσιάς 1, Μιχαηλίδης 3, Σάββας 7

Διαιτητές: Γερουλάνος- Χρόνης, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Δίλεπτα: 3-0, Πέναλτι: 1/1-1/2

