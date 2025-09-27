Ιστορική πρώτη ευρωπαϊκή νίκη για την ΑΕΚ και πάρτι στο ΟΑΚΑ

Η ΑΕΚ νίκησε την ισλανδική Σέλφος με 32-26 στο ΟΑΚΑ για το στο EHF European Cup, στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας.

Πάρτι στήθηκε στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» στο ΟΑΚΑ, για χάρη των παικτριών της ομάδας χάντμπολ της ΑΕΚ, που συνδύασαν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην ιστορία της ομάδας με σπουδαία νίκη απέναντι στην ισλανδική Σέλφος με 32-26 για τον 2ο γύρο στο EHF European Cup.

Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση κι εν όψει του του επαναληπτικού την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στην Ισλανδία.

Στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς η ΑΕΚ απέδωσε εξαιρετικά, έχοντας πολλές επιθετικές λύσεις. Η Παζίνιο ήταν η πρώτη σκόρερ με έξι γκολ, ενώ άλλες τέσσερις παίκτριες σημείωσαν από πέντε!

Η ΑΕΚ με σερί 4-0 προηγήθηκε με 10-5 στο 19', κλείνοντας το ημίχρονο στο υπέρ της 16-12. Η Ένωση ξέφυγε με 18-12 και 21-14 (37'), η μέγιστη διαφορά έφθασε στα 10 γκολ, 24-14 (43΄), για να έρθει το τελικό 32-26, μέσα σε αποθέωση.

Tα πεντάλεπτα: 2-2, 5-3, 6-5, 10-6, 13-9, 16-12 (ημ.), 19-14, 21-14, 24-16, 26-19, 27-20, 29-23, 32-26.



ΑΕΚ (Βύρωνας Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα, Βιτκόφσκα, Παναγιωτίδου 5, Παναγιωταράκου, Γκόμες 1, Σαμολαδά 5, Ζενέλι 5, Κατσίκα, Παζίνιο 6, Σαρκίρη, Μανιά 5, Γκονσάλβες 1, Γκόμες, Μπαβαρέσκο, Χένρικ.

Σέλφος (Ορν Θράσταρσον): Γιόχανσντότιρ, Τιρφινγκσντότιρ 3, Μπρασταρντότιρ 5, Μπγιορνσντότιρ 2, Γιόχανσντότιρ, Έιναρσντότιρ 4, Σίβερουντ 4, Άνταλστεινσντότιρ, Ρίκχαρντσντότιρ 1, Ρέικνταλ, Μπγιαρνάντοτιρ, Μπορκελσντότιρ, Μάκγνουσντοτιρ 5, Ομαρσντότιρ, Μπραγκαντότιρ 2, Αχελσντότιρ.

Διαιτητές: Γιάκουμπ Ούλιρ-Βόιτεκ Μπένους. Δίλεπτα: 2-4. Αποβολές: 0-1. Πέναλτι: 4/6-4/4.