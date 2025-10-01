Ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας πέρασε με το εντυπωσιακό 38-21 από τη Δράμα, ο Αθηναϊκός νίκησε και τον Διομήδη Άργους στον Βύρωνα (28-23) και «σκαρφάλωσε» στη 2η θέση της Handball Premier.

Ο Ιωνικός Ν. Φ. πέρασε σαν σίφουνας από το «Κραχτίδης», νικώντας τη Δράμα με 38-21 στο πιο εντυπωσιακό μέχρι τώρα αποτέλεσμα στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Handball Premier.

H αθηναϊκή ομάδα, χωρίς ξένο παίκτη στη σύνθεσή της, αιφνιδίασε τη Δράμα και κυριαρχώντας σε άμυνα κι επίθεση, έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 19-9. Οι γηπεδούχοι όχι μόνο δεν αντέδρασαν, αλλά είδαν το Ιωνικό να ανοίγει τη διαφορά, να έχει διπλό σκορ στο 45' (28-14) και να φθάνει στη 2η νίκη της στο πρωτάθλημα με 38-21.

Νέα νίκη οι «Λόρδοι»

Πολύ καλό και το ξεκίνημα του Αθηναϊκού, στην επιστροφή του στη Handball Premier. Οι «Λόρδοι» πέτυχαν το δύο στα δύο στην έδρας τους, νικώντας τώρα τον Διομήδη Άργους με 28-23 και σε συνδυασμό με την εκτός έδρας ισοπαλία με τον ΓΑΣ Κιλκίς διατήρησαν το αήττητο και βρέθηκαν στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Τέλος, στο ντέρμπι της Ημαθίας, ο Ζαφειράκης Νάουσας νίκησε τον νεοφώτιστο Φέρωνα στη Βέροια με 40-30 κι έβαλε το πρώτο δίποντο στο σακούλι του.

Τα στοιχεία των αγώνων

Δράμα - Ιωνικός Ν.Φ. 21-38

Τα πεντάλεπτα: 0-4, 2-7, 3-10, 6-13, 8-15, 9-19 (ημχ), 10-22, 12-25, 14-28, 18-35, 18-35, 21-38

ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Ταρτίος 1, Κρητικός, Κοτσιώνης 1, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης 1, Τσαμεσίδης, Πολύδωρος 1, Λατσάκου 10, Τοζακίδης, Ντεσμπό, Μανωλούδης 4, Μεσσίνης 1, Κόρσακ, Σίνα, Λαζαρίδης 1, Μαρκατάτος 1

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ (Παπακώστας): Κοτζιάς, Συγγάρης, Ρούσσος 9, Ηλιόπουλος 12, Ραράκος 2, Λιόλιος 4, Νάκος 2, Καραμπουρνιώτης, Κουτουλογένης, Αραπακόπουλος, Σ. Αϊβαλιώτης 6, Π. Αϊβαλιώτης 2, Ι. Βασιλείου

Διαιτητές: Τζαφερόπουλος- Πατιός, Παρατηρητής: Αγγελίδης, Δίλεπτα: 3-6, Πέναλτι: 1/5-3/3

Αθηναϊκός - Διομήδης Άργους 28-23

Tα πεντάλεπτα: 3-1, 6-3, 10-3, 10-6, 12-6, 15-7 (ημχ.), 18-10, 21-13, 22-17, 24-18, 27-21, 28-23

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σαμαράς): Παντελάκης, Λόλας, Ραντοσάβλιεβιτς 1, Γ. Βούλγαρης, Άλμπεκ 7, Παπάζογλου, Γερουλάνος 2, Τσορτέκης 1, Καλαμάτας, Καππάτος, Ζαρίκος 1, Παπαδιονυσίου 1, Βρεττός, Λέκοβιτς 3, Παγιάτης 4, Δ. Βούλγαρης 8

ΔΙΟΜΗΔΗΣ (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Κωστούλας 1, Στεργίου 1, Τσέλιος, Μηλιώτης, Τσάκαλος 2, Ζάκι, Ασβεστάς 4, Ρουσσόπουλος 1, Τρούλος 11, Μπαρόσο 1, Βλαχοσπύρος, Χατζίδης, Κυριακίδης 1, Ορφανός, Μάρτινσεν 1

Διαιτητές: Κινατζίδης- Φωτακίδης, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Μπλε- Κόκκινη: 38’ Τσάκαλος (για εξύβριση- κρατήθηκε το δελτίο του), Κόκκινη: 27:35 Χατζίδης (επικίνδυνο παιχνίδι), Δίλεπτα: 5-3, Πέναλτι: 5/5-6/7

Φέρωνας Βέροιας - Ζαφειράκης Νάουσας 30-40

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 5-3, 7-7, 9-11, 11-15, 14-18 (ημχ), 15-20, 17-25, 19-28, 22-32, 26-36, 30-40

ΦΕΡΩΝΑΣ (Χατζηπαρασίδης): Καμπάς, Ιβάνσεβιτς 2, Χατζηπαναγιωτίδης, Κερλίδης 2, Ζαμάνης, Παπαδημητρίου, Τζωρτζίνης 1, Ταπάντζης 9, Μόμιτς 1, Κουκουτσίδης 4, Μπαλτζής 6, Μπούντκο, Μπουγιάκας 1, Ταραμονλής 1, Μαυρίδης 3, Τόπης

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Δεληγιάννης): Μπόλας 2, Πέιτς 5, Τσαγκέρας 1, Τσιγαρίδας 2, Θεοδωρόπουλος 8, Μπάρμπας, Ρότζιος, Μισαηλίδης 1, Αθανασιάδης 10, Πινακούδης, Σιγγιρίδης 10, Φύκατας, Τζάτσκας, Τσάτσας, Βαφείδης 1, Μπιτέρνας

Διαιτητές: Κυριακού- Γράψας, Παρατηρητής: Κατσίκης, Δίλεπτα: 5-3, Πέναλτι: 4/4-5/8

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία

Τετάρτη 1η Οκτωβρίου

H βαθμολογία

(3η αγωνιστική)

1.Ολυμπιακός 6

2.Αθηναϊκός 5

3.ΑΕΚ 4*

4.ΠΑΟΚ 4

5.Ιωνικός ΝΦ 4

6.ΑΣΕ Δούκα 3

7.Διομήδης 2

8.Δράμα 2

9.Ζαφειράκης Νάουσας 2

10.ΓΑΣ Κιλκίς 1*

11.Φέρωνας Βέροιας 1

12.Βριλήσσια 0

*Σε δύο αγώνες