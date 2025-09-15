Αντίπαλοι μόνο στον τελικό ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ

Τι ανέδειξε η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας στους άνδρες και το μονοπάτι της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού μέχρι τον τελικό.

Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ διεκδικούν το απόγευμα της Δευτέρας (15/9, 19:30, ΕΡΤ 2) τον τίτλο στο Σούπερ Καπ ανδρών, στο Κλειστό Γυμναστήριο Καματερού.

Νωρίτερα στα γραφεία της ΟΧΕ έγιναν οι κληρώσεις του Κυπέλλου Ελλάδας σε άνδρες και γυναίκες. Στους άνδρες η διοργάνωση ξεκινά στις 5 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί με το Final 4 (30 Ιανουαρίου- 2 Φεβρουαρίου 2026).

Και μετά το αποτέλεσμα της κλήρωσης η Κυπελλούχος ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι μόνο στον τελικό της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το μονοπάτι μέχρι το Final 4

Κύπελλο Ανδρών

1ος γύρος (Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025)

HC Σαλαμίνα- Πανελλήνιος ΓΣ

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων- ΓΣ Παπασιδέρης Κορωπίου

Φοίβος Συκεών- ΧΑΝΘ

Αμύντας Αμυνταίου- Αλέξανδρος Αξιούπολης

Αερωπός Έδεσσας- Ηρακλής Θεσσαλονίκης

Άνευ αγώνα: Ασπίδα Αγ. Αναργύρων, Άρης Νικαίας, ΑΕΣΧ Πυλαίας

2ος γύρος (26 Νοεμβρίου 2025)

Λεωνίδας/Κορωπί- Σαλαμίνα/Πανελλήνιος

Ασπίδα Αγ. Αναργύρων- Άρης Νικαίας

Φοίβος/ΧΑΝΘ- Αμύντας Αμυνταίου/Αλέξανδρος Αξιούπολης

ΑΕΣΧ Πυλαίας- Αερωπός Έδεσσας/Ηρακλής Θεσσαλονίκης

Φάση των «16» (13-14 Δεκεμβρίου 2025)

Ζαφειράκης Νάουσας- Ιωνικός Bfon

Λεωνίδας/Κορωπί/Σαλαμίνα/Πανελλήνιος- Bianco Monte Δράμα

Αθηναϊκός Lamway Group- ΓΑΣ Κιλκίς

Ασπίδα Αγ. Αναργύρων/Άρης Νικαίας- ΠΑΟΚ

Πυλαία/Αερωπός/Ηρακλής- Φοίβος/ΧΑΝΘ/Αμύντας/Αλέξανδρος Αξιούπολης

ΕΣΝ Βριλησσίων- Διομήδης Άργους

ΑΣΕ Δούκα- Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

ΑΕΚ- Φέρωνας Βέροιας

Προημιτελικά (20 Δεκεμβρίου 2025)

Ζαφειράκης Νάουσας/Ιωνικός Bfon- Λεωνίδας/Κορωπί/Σαλαμίνα/Πανελλήνιος/Bianco Monte Δράμα

ΑΕΚ/Φέρωνας- Ασπίδα/Άρης Νικαίας/ ΠΑΟΚ

ΑΣΕ Δούκα/Ολυμπιακός- ΕΣΝ Βριλησσίων/Διομήδης Άργους

Πυλαία/Αερωπός/Ηρακλής/Φοίβος/ΧΑΝΘ/Αμύντας/Αλέξανδρος Αξιούπολης- Αθηναϊκός Lamway Group/ ΓΑΣ Κιλκίς

Final Four (30 Ιανουαρίου- 2 Φεβρουαρίου 2026)

1ος ημιτελικός:

Πυλαία/Αερωπός/Ηρακλής/Φοίβος/ΧΑΝΘ/Αμύντας/Αξιούπολη/Αθηναϊκός/Κιλκίς με Δούκας/Ολυμπιακός/Βριλήσσια/Διομήδης

2ος ημιτελικός:

ΑΕΚ/Φέρωνας/Ασπίδα/Άρης/ΠΑΟΚ με Ζαφειράκης/Ιωνικός/Λεωνίδας/Κορωπί/Σαλαμίνα/Πανελλήνιος/Δράμα

Η κλήρωση στο Κύπελλο γυναικών

Το Κύπελλο γυναικών θα αρχίσει στις 3-4 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί με το Final 4 (13-14 Μαρτίου).

Στον 1ο γύρο το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι ανάμεσα στην Κυπελλούχο Νέα Ιωνία και την ΑΕΚ. Η νικήτρια στον ημιτελικό το πιο πιθανό είναι να συναντήσει τον ΠΑΟΚ.

Κύπελλο Γυναικών

1ος γύρος (3-4 Ιανουαρίου 2026)

ΟΦΝ Ιωνίας- ΑΕΚ

ΠΑΟΚ- ΓΑΣ Καματερού

Άνευ αγώνα: Πανελλήνιος Νεάπολης, ΑΕΣΧ Πυλαίας, Αθηναϊκός, Αναγέννηση Άρτας, Άρης Νικαίας, ΑΕΠ Πανόραμα

Προημιτελικά (10-11 Ιανουαρίου 2026)

Αθηναϊκός- ΑΕΣΧ Πυλαίας

ΟΦΝ Ιωνίας/ΑΕΚ- Άρης Νικαίας

Αναγέννηση Άρτας- Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών

ΠΑΟΚ/ΓΑΣ Καματερού- ΑΕΠ Πανόραμα

Final Four (13-14 Μαρτίου 2026)