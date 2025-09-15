Κύπελλο Ελλάδας: Αντίπαλοι μόνο στον τελικό ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ
Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ διεκδικούν το απόγευμα της Δευτέρας (15/9, 19:30, ΕΡΤ 2) τον τίτλο στο Σούπερ Καπ ανδρών, στο Κλειστό Γυμναστήριο Καματερού.
Νωρίτερα στα γραφεία της ΟΧΕ έγιναν οι κληρώσεις του Κυπέλλου Ελλάδας σε άνδρες και γυναίκες. Στους άνδρες η διοργάνωση ξεκινά στις 5 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί με το Final 4 (30 Ιανουαρίου- 2 Φεβρουαρίου 2026).
Και μετά το αποτέλεσμα της κλήρωσης η Κυπελλούχος ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι μόνο στον τελικό της διοργάνωσης.
Αναλυτικά το μονοπάτι μέχρι το Final 4
Κύπελλο Ανδρών
1ος γύρος (Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025)
- HC Σαλαμίνα- Πανελλήνιος ΓΣ
- Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων- ΓΣ Παπασιδέρης Κορωπίου
- Φοίβος Συκεών- ΧΑΝΘ
- Αμύντας Αμυνταίου- Αλέξανδρος Αξιούπολης
- Αερωπός Έδεσσας- Ηρακλής Θεσσαλονίκης
- Άνευ αγώνα: Ασπίδα Αγ. Αναργύρων, Άρης Νικαίας, ΑΕΣΧ Πυλαίας
2ος γύρος (26 Νοεμβρίου 2025)
- Λεωνίδας/Κορωπί- Σαλαμίνα/Πανελλήνιος
- Ασπίδα Αγ. Αναργύρων- Άρης Νικαίας
- Φοίβος/ΧΑΝΘ- Αμύντας Αμυνταίου/Αλέξανδρος Αξιούπολης
- ΑΕΣΧ Πυλαίας- Αερωπός Έδεσσας/Ηρακλής Θεσσαλονίκης
Φάση των «16» (13-14 Δεκεμβρίου 2025)
- Ζαφειράκης Νάουσας- Ιωνικός Bfon
- Λεωνίδας/Κορωπί/Σαλαμίνα/Πανελλήνιος- Bianco Monte Δράμα
- Αθηναϊκός Lamway Group- ΓΑΣ Κιλκίς
- Ασπίδα Αγ. Αναργύρων/Άρης Νικαίας- ΠΑΟΚ
- Πυλαία/Αερωπός/Ηρακλής- Φοίβος/ΧΑΝΘ/Αμύντας/Αλέξανδρος Αξιούπολης
- ΕΣΝ Βριλησσίων- Διομήδης Άργους
- ΑΣΕ Δούκα- Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή
- ΑΕΚ- Φέρωνας Βέροιας
Προημιτελικά (20 Δεκεμβρίου 2025)
- Ζαφειράκης Νάουσας/Ιωνικός Bfon- Λεωνίδας/Κορωπί/Σαλαμίνα/Πανελλήνιος/Bianco Monte Δράμα
- ΑΕΚ/Φέρωνας- Ασπίδα/Άρης Νικαίας/ ΠΑΟΚ
- ΑΣΕ Δούκα/Ολυμπιακός- ΕΣΝ Βριλησσίων/Διομήδης Άργους
- Πυλαία/Αερωπός/Ηρακλής/Φοίβος/ΧΑΝΘ/Αμύντας/Αλέξανδρος Αξιούπολης- Αθηναϊκός Lamway Group/ ΓΑΣ Κιλκίς
Final Four (30 Ιανουαρίου- 2 Φεβρουαρίου 2026)
1ος ημιτελικός:
- Πυλαία/Αερωπός/Ηρακλής/Φοίβος/ΧΑΝΘ/Αμύντας/Αξιούπολη/Αθηναϊκός/Κιλκίς με Δούκας/Ολυμπιακός/Βριλήσσια/Διομήδης
2ος ημιτελικός:
- ΑΕΚ/Φέρωνας/Ασπίδα/Άρης/ΠΑΟΚ με Ζαφειράκης/Ιωνικός/Λεωνίδας/Κορωπί/Σαλαμίνα/Πανελλήνιος/Δράμα
Η κλήρωση στο Κύπελλο γυναικών
Το Κύπελλο γυναικών θα αρχίσει στις 3-4 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί με το Final 4 (13-14 Μαρτίου).
Στον 1ο γύρο το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι ανάμεσα στην Κυπελλούχο Νέα Ιωνία και την ΑΕΚ. Η νικήτρια στον ημιτελικό το πιο πιθανό είναι να συναντήσει τον ΠΑΟΚ.
Κύπελλο Γυναικών
1ος γύρος (3-4 Ιανουαρίου 2026)
- ΟΦΝ Ιωνίας- ΑΕΚ
- ΠΑΟΚ- ΓΑΣ Καματερού
- Άνευ αγώνα: Πανελλήνιος Νεάπολης, ΑΕΣΧ Πυλαίας, Αθηναϊκός, Αναγέννηση Άρτας, Άρης Νικαίας, ΑΕΠ Πανόραμα
Προημιτελικά (10-11 Ιανουαρίου 2026)
- Αθηναϊκός- ΑΕΣΧ Πυλαίας
- ΟΦΝ Ιωνίας/ΑΕΚ- Άρης Νικαίας
- Αναγέννηση Άρτας- Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών
- ΠΑΟΚ/ΓΑΣ Καματερού- ΑΕΠ Πανόραμα
Final Four (13-14 Μαρτίου 2026)
- 1ος ημιτελικός: ΠΑΟΚ/Καματερό/Πανόραμα- ΟΦΝ Ιωνίας/ΑΕΚ/Άρης Νικαίας
- 2ος ημιτελικός: Αθηναϊκός/Πυλαία- Αναγέννηση Άρτας/Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών
