Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Γιάννη Ζαρλακούτη, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 47 ετών νικημένος από την επάρετη νόσο.

Το ελληνικό χάντμπολ θρηνεί την απώλεια του Γιάννης Ζαρλακούτης που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 47 ετών, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Ο πρώην διεθνής αθλητής, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο άθλημα, υπήρξε βασικό μέλος του Πανελληνίου, ενώ φόρεσε με υπερηφάνεια και τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε όλη την οικογένεια του χάντμπολ και στους φίλους του αθλήματος.

Η ελληνική ομοσπονδία χάντμπολ ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωση: «Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος αποχαιρετά με οδύνη τον πρώην διεθνή αθλητή Γιάννη Ζαρλακούτη που έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή. Το γελαστό παιδί με τη χρυσή καρδιά που είχε κερδίσει τον σεβασμό και την εκτίμηση όλου του αθλήματος με το λαμπρό χαρακτήρα του, δεν είναι πια μαζί μας. Σε 5 ημέρες στις 7 Σεπτεμβρίου θα γινόταν 47 ετών. Ήταν μαχητής μέχρι το τέλος, δίνοντας μία γενναία και σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Ήταν αθλητής υψηλού επιπέδου και κατάφερε να αγωνιστεί και στην Εθνική Ανδρών την περίοδο 2006-2009, έχοντας σημαντικό ρόλο σε σπουδαία παιχνίδια, όπως η πρόκριση στα πλέι οφ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2007 και στη νίκη μας επί της Πολωνίας στη Δράμα με 27-22, δευτεραθλήτριας κόσμου λίγους μήνες αργότερα. Γέννημα- θρέμμα του Πανελληνίου ΓΣ με τον οποίο κατέκτησε 5 πρωταθλήματα και 3 κύπελλα, ενώ συμμετείχε σε όλα τα ευρωπαϊκά κύπελλα (Τσάμπιονς Λιγκ, Κύπελλο Κυπελλούχων, EHF Cup, Τσάλεντζ Καπ), σημειώνοντας μάλιστα και 30 γκολ στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης την περίοδο 2006-2007. Στην καριέρα του αγωνίστηκε επίσης δύο σεζόν στον Ιωνικό ΝΦ και μία σεζόν στον Πήγασο Αιγίου. Ήταν παντρεμένος με την Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής Ελένη Χρονοπούλου και είχε δύο παιδιά 18 και 16 ετών από τον πρώτο του γάμο Ο Πρόεδρος Κώστας Γκαντής, ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΟΕ Στέλιος Αγγελούδης, τα μέλη του ΔΣ και το προσωπικό της ΟΧΕ εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του και τον Πανελλήνιο ΓΣ. Γιάννη καλό ταξίδι, θα ανταμώσουμε ξανά στα αιώνια χαντμπολικά γήπεδα».