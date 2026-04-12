Στο Κατάρ θα συνεχίσει ο Ατανασίεβιτς

Στο Κατάρ θα συνεχίσει ο Ατανασίεβιτς

Επιμέλεια:  Newsroom
Στο Κατάρ θα συνεχίσει ο Ατανασίεβιτς

bet365

Ο Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς, που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με τον Ολυμπιακό, θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα του Κατάρ.

Η φετινή σεζόν δεν κύλησε όπως θα ήθελε ο Ολυμπιακός και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο αναμένεται να υπάρξουν πολλές αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας των «ερυθρολεύκων».

Μία εξ' αυτών θα είναι και η αποχώρηση του Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς έπειτα από δύο ολόκληρα χρόνια. Ο Σέρβος διαγώνιος δεν έχει βρει ακόμα ομάδα για τη νέα σεζόν, ωστόσο βρήκε μία για να κλείσει τη φετινή, τώρα που δεν έχει άλλες υποχρεώσεις με τους Πειραιώτες.

Εκείνος υπέγραψε συμβόλαιο με την Αλ Ουάκρα του Κατάρ μέχρι το τέλος της σεζόν, που στην αραβική χώρα είναι τον Μάιο κι έτσι θα ενισχύσει τις προσπάθειές της στο τοπικό πρωτάθλημα.

