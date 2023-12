Μια εντυπωσιακή επέμβαση του Πέτρου Μπουκοβίνα στον αγώνα των προκριματικών με την Κροατία, ξεκινά βίντεο της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, εν όψει της τελικής φάσης του Euro 2024.

Η εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών κινείται πλέον σε ρυθμούς Euro 2024, που θα φιλοξενηθεί στη Γερμανία (10-28 Ιανουαρίου).

Από τη Δευτέρα (18/12) άρχισε στο ΣΕΦ το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, που θα ολοκληρωθεί το Σάββατο (24/12), ενώ από τις 27 μέχρι τις 30 του μήνα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα πάρει μέρος στο Διεθνές τουρνουά «Τρόπαιο των Καρπαθίων».

Την ίδια ώρα η ευρωπαϊκή ομοσπονδίας, προετοιμάζει τους φίλους του αθλήματος για τα όσα ωραία θα γίνουν στα γήπεδα της Γερμανίας. Παρουσιάζει βίντεο από τα προκριματικά και σε ένα από αυτά πρωταγωνιστεί ο Πέτρος Μπουκοβίνας. Ο 28χρονος τερματοφύλακας ανοίγει το βίντεο με μια εντυπωσιακή απόκρουση σε φάση αιφνιδιασμού στον αγώνα με την Κροατία στις 26 Απριλίου στη Χαλκίδα.

Fast breaks stopped, double saves... We keep counting down our 𝗧𝗢𝗣 𝟯𝟬 𝗦𝗔𝗩𝗘𝗦 from #ehfeuro2024 Qualifiers & EURO Cup with 15-11 #heretoplay pic.twitter.com/R5rdB2Wg7g