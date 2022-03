Το ταξίδι της ΑΕΚ στο EHF European League ολοκληρώθηκε με βαριά ήττα στη Βόρεια Μακεδονία.

Η πρώτη παρουσία της ΑΕΚ στην EHF European League ολοκληρώθηκε με άδοξο, η αλήθεια, τρόπο για την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Οι «κιτρινόμαυροι» ταξίδεψαν στην πόλη Μπίτολα της Βόρειας Μακεδονίας για διεκδικήσουν κόντρα στην Πέλιστερ μια θέση στην 4άδα του Δ' Ομίλου και την πρόκριση στη φάση των «16», αλλά γνώρισαν την ήττα με 30-19.

Η ΑΕΚ ανεξάρτητα από το τελευταίο της αγώνα, αφήνει την ευρωπαϊκή της περιπέτεια γεμάτη εμπειρίες, έχοντας να επιδείξει τέσσερις νίκες, απέναντι σε σπουδαίους αντιπάλους, φθάνοντας την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων να διεκδικεί την πρόκριση.

Every goal in this match is worth its weight in gold, so fair play to Pelister's Elmir Gradjan for finishing this one in such style! #ehfel pic.twitter.com/42F6AFLTDP