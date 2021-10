Δημητρούλιας στο Gazzetta: «Εξωπραγματικό αυτό που έκανε η ΑΕΚ στη Νιμ»

Ο Δημήτρης Δημητρούλιας, ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας που οδήγησε την περυσινή σεζόν την ΑΕΚ στην κατάκτηση του «τρεμπλ», μίλησε στο Gazzetta για τη σπουδαία νίκη της ομάδας επί της Νιμ, τη δύναμη του κόσμου, αλλά και τους φετινούς στόχους της Ένωσης.

Η ΑΕΚ με γκολ του Χιμένεθ Πλάθα στην εκπνοή του αγώνα επικράτησε με 27-26 της Νιμ στη Γαλλία σ' αγώνα της 2ης ημέρας του 4ου ομίλου του EHF European League.

Η ομάδα του Δημήτρη Δημητρούλια μπορεί να άρχισε νωθρά στη δεύτερη ευρωπαϊκή της αναμέτρησης, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε ρυθμό και με... buzzer beater έκανε το «2 στα 2» στη διοργάνωση. Πλέον, η Ένωση έχει δύο νίκες στον όμιλο και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την Σπόρτινγκ, με 4 βαθμούς.

Μιλώντας στο Gazzetta, ο προπονητής της ΑΕΚ, Δημήτρης Δημητρούλιας, αναφέρθηκε στο «μυστικό» της επιτυχίας, τα όσα ειπώθηκαν στα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου κι ενώ η ομάδα ήταν πίσω στο σκορ, την δύναμη και την στήριξη του κόσμου, αλλά και για τους φετινούς στόχους της ομάδας.

«Κάναμε ένα από τα κορυφαία μας ματς»

Αν και βρεθήκατε απέναντι σε μια από τις πιο δυνατές ομάδες του Ομίλου, καταφέρατε να πάρετε σπουδαία νίκη. Ποιο ήταν το μυστικό της επιτυχίας;

«Το μυστικό ήταν να μην παρατήσουμε ποτέ το ματς, να κρατήσουμε το μυαλό μας ζωντανό και να προσαρμοστούμε στις οποίες απαιτήσεις του αγώνα χωρίς να κοιτάμε το σκορ αλλά να κάνουμε στο τέλος τον απολογισμό. Αισθάνομαι ότι κάναμε ένα από τα κορυφαία αν όχι το κορυφαίο ματς ελληνικής ομάδας σε επίπεδο στρατηγικής και προσαρμογής καθώς κι εμείς δεν είχαμε στο ρόστερ μας 2 πολύ βασικά εργαλεία».

Στο ημίχρονο βρεθήκατε πίσω στο σκορ. Τι είπατε στα αποδυτήρια και η ομάδα κατάφερε να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση;

«Τους είπα ότι είμαστε πολύ καλά, και πως τους έχουμε βάλει δύσκολα. Πέραν από τις τακτικές επίσης, τους είπα πως ό,τι κι αν συμβεί πρέπει να κυνηγήσουμε το ματς. Οπως επίσης μίλησα και για την αίσθηση μου, ότι κάποιοι από τους αντιπάλους θα κουραστούν πολύ αν μείνουν μέσα στο γήπεδο για όλο το δεύτερο ημίχρονο».

«Να βλέπεις τον Ουγκάλντε να ενθουσιάζεται με τον κόσμο της ΑΕΚ δεν είναι μικρό πράγμα»

Παρά τις απουσίες η ΑΕΚ δείχνει ότι δεν επηρεάζεται. Πως διαχειρίζεστε το κάθε ματς;

«Το κάθε ματς είναι μοναδικό. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να αγωνίζονται όσοι είναι σε απόλυτη ετοιμότητα. Παράδειγμα ο Λέμος είχε αμφιβολίες πράγμα που στο μυαλό μου είναι σαφές πως δεν θα μπορέσει να προσφέρει σε ένα ματς απαιτήσεων. Αφού ορίσουμε το ποιοι θα μπουν στο γήπεδο και ποιες τακτικές θα ακολουθήσουμε, η ομάδα χτίζει αυτοπεποίθηση στο πως θα προσεγγίσει ο καθένας στο ρόλο του, ώστε το σύνολο να αποδώσει. Ανεξάρτητα που δεν ήταν ο σκοπός η νίκη και οι βαθμοί, εμείς προετοιμαστήκαμε πολύ καλά για να παρουσιαστούμε δυνατοί στο ματς».

Οι οπαδοί της ΑΕΚ ήταν και πάλι δίπλα στο πλευρό σας. Πόσο κομβική ήταν η παρουσία τους;

«Πολύ! Να βλέπεις αθλητές όπως ο Ουγκάλντε να ενθουσιάζεται με την παρουσία του κόσμου μας δεν είναι μικρό πράγμα. Πάντα η παρουσία τους μας δίνει επιπλέον ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Ένα Μότο από τα θεμελιώδη που έχει η ομάδα από την πρώτη μέρα μου στην ΑΕΚ είναι το "you are not alone", να μην νιώθουν δηλαδή ποτέ μόνοι στην πολύ πίεση ή στο στρες σε ένα δύσκολο ματς. Όλοι προπονητές και συμπαίκτες είμαστε δίπλα για να καλύψουμε το λάθος ή την κακή στιγμή του καθένα. Όταν υπάρχει και ο κόσμος μας αυτό το αίσθημα απογειώνεται».

«Αυτό που κάναμε χθες δεν είναι καθημερινότητα, αλλά εξωπραγματικό»

Πλέον βρίσκεστε στην 1η θέση της βαθμολογίας μαζί με την Σπόρτινγκ. Εχετε κάνει δυνατό ξεκίνημα, να περιμένουμε ανάλογη συνέχεια;

«Οπως είπα και χθες στην συνέντευξη τύπου είμαστε στο 20% της διαδικασίας, πολύ νωρίς για οποιοδήποτε συμπέρασμα . Η Νιμ αλλά και η Σπόρτινγκ είναι τα φαβορί για τις 2 πρώτες θέσεις. Ακολουθεί η Σαουφχάυζεν και εμείς με την Πέλιστερ θα δώσουμε τη μάχη μας για την πρόκριση. Κάναμε ένα σημαντικό διπλό όμως αν δεν κερδίσουμε την Πέλιστερ στις "16’" θα έχει μικρή αξία. Είμαστε η Σταχτοπούτα της διοργάνωσης και το μόνο που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι το επόμενο ματς.

Ακολουθούν δύσκολα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Ευρώπη και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα τον Νοέμβριο. Θα καταφέρει η ομάδα να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες;

«Αυτό με απασχολεί πολύ! Λογικά πολύ δύσκολα θα έχουμε τον Λέμος τότε και επίσης έχουμε ένα ρόστερ με παίκτες διαφορετικών ταχυτήτων που πρέπει με κάθε ευκαιρία μέσα από την προπόνηση να τους ευθυγραμμίζουμε για τα μεγάλα ματς. Η ενέργεια όμως των προσωπικοτήτων αισθάνομαι θα υπερκαλύψει τα οποία κενά».

Θεωρείτε πως η ομάδα θα καταφέρει να πετύχει ότι και την περυσινή σεζόν; Το τρεμπλ;

«Ο στόχος είναι ένα και είναι σαφής. Το νταμπλ. Οι ομάδες που διεκδικούσαν το θεσμό που συμμετέχουμε έχουν περίπου το δεκαπλάσιο μπάτζετ από εμάς. Όπως σας είπα βλέπουμε κάθε ματς σαν μια μεγάλη στιγμή. Και είμαστε υποχρεωμένοι να κρατάμε τους τόνους χαμηλά. Αυτό που κάναμε χθες δεν είναι καθημερινότητα. Ήταν εξωπραγματικό και πρώτο θέμα στην EHF χθες».