Η 12η διοργάνωση των The World Games πραγματοποιείται από 7 έως 17 Αυγούστου 2025 στην Τσενγκντού, μία μητρόπολη 20 εκατομμυρίων κατοίκων στη νοτιοδυτική Κίνα, πρωτεύουσα της επαρχίας Σιτσουάν, γνωστή για το Κέντρο Έρευνας και Αναπαραγωγής Γιγάντιου Πάντα. Στο TWG 2025 έχουν επιλεγεί 34 αθλήματα, 60 αγωνίσματα και 256 τελικοί μεταλλίων με την συμμετοχή 5000 αθλητών.

Το χάλκινο μετάλλιο στον ακροβατικό διάδρομο γυναικών κατέκτησε η Αλεξάνδρα Εφραιμογλού στους The World Games 2025 στην Τσενγκντού, προσθέτοντας ακόμη μία σπουδαία διάκριση στο ενεργητικό της.

Η 20χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό, εκτελώντας πρόγραμμα υψηλής δυσκολίας με άψογη εκτέλεση, που της χάρισε την 3η θέση του βάθρου.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Μέγκαν Κίλι από τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ τη 2η θέση πήρε η Κάντι Μπριέρε Βετιγιάρντ από τη Γαλλία, σε έναν συναρπαστικό τελικό όπου οι τρεις αθλήτριες ξεχώρισαν για τον συνδυασμό δύναμης και ακρίβειας στις προσπάθειές τους.

Η διάκριση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη σταθερή πορεία της Εφραίμογλου στο παγκόσμιο στερέωμα του τραμπολίνο και του ακροβατικού διαδρόμου, αποτελώντας σημαντικό κεφάλαιο για την καριέρα της.

Ο Πρόεδρος Βασίλης Τσολακίδης, ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Προβιάς και το ΔΣ της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας απευθύνουν θερμά συγχαρητήρια στην Αλεξάνδρα Εφραίμογλου, στον προπονητή της Απόστολο Σταυριανίδη και σε όλη την ελληνική αποστολή για την εξαιρετική εκπροσώπηση της χώρας μας στους Αγώνες.