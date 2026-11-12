Ο μέσος του Ατρομήτου, Σάμουελ Μουτουσαμί πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ στο ματς της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό με την Σιέρα Λεόνε για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών της Αφρικής.

Την ποιότητά του έδειξε σε ακόμα ένα ματς ο Σάμουελ Μουτουσαμί. Αυτή την φορά ο μέσος του Ατρομήτου δεν το έκανε με τους «κυανόλευκους», αλλά με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Συγκεκριμένα ο 30χρονος ποδοσφαιριστής πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ κάνοντας το 2-0 κόντρα στην Σιέρα Λεόνε για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών της Αφρικής.

Ο Μουτουσαμί πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή και με άπιαστο σουτ την έστειλε στο «γάμα» με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να μην μπορεί να αντιδράσει.

Συνολικά ο μέσος από το Κονγκό το έχει το γκολ, κυρίως με το αριστερό, καθώς αυτό ήταν το πρώτο του με το δεξί πόδι μετά από τέσσερα χρόνια! Η προηγούμενη ήρθε το 2022, στον ημιτελικό Κυπέλλου Γαλλίας και το Ναντ – Μονακό!

Όσον αφορά τον Ατρόμητο, ο Μουτουσαμί έχει αγωνιστεί σε 44 παιχνίδια και έχει πετύχει 6 γκολ, ενώ έχει δώσει και 1 ασίστ.