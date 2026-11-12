Kicker για Γιόβιτς: «Η δεύτερη άνοιξη στην ΑΕΚ και ο έπαινος του Μουρίνιο»
Η Σερβία θα υποδεχθεί τη Γερμανία για το Nations League την προσεχή Παρασκευή με το γνωστό γερμανικό περιοδικό Kicker να κάνει ειδική αναφορά στον επιθετικό της ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς που θα βρει μπροστά της η γερμανική ομάδα.
«Η δεύτερη άνοιξη του Γιόβιτς στην Αθήνα», γράφει το Kicker για τον Γιόβιτς, προσθέτοντας πως «ανθίζει ξανά στην ΑΕΚ» και αποθεώνοντας τα όσα έχει πετύχει σε αυτόν τον ενάμιση χρόνο με την κιτρινόμαυρη φανέλα.
Στη συνέχεια το Kicker κάνει λόγο για το νέο συμβόλαιο που ως γνωστόν έχει συμφωνήσει ο Γιόβιτς με την ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2029, προσθέτοντας πως η Αθήνα ήταν μια σωστή επιλογή για εκείνον.
Το αφιέρωμα περιλαμβάνει και τα λόγια του Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος πρόσφατα τον αποθέωσε μετά το ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια: «Ο τρόπος με τον οποίο κινείται ο Γιόβιτς ανάμεσα στις γραμμές είναι εξαιρετικός».
Το Kicker προσθέτει πως «ο έπαινος του Μουρίνιο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν από την Εθνική Γερμανίας ενόψει της αναμέτρησης με τη Σερβία στο Βελιγράδι».
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