Ο Λευτέρης Πετρούνιας απαλλαγμένος από το άγχος, το απόγευμα του Σαββάτου (24/10) θα αγωνιστεί για 8η φορά σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος, διεκδικώντας στο Ρότερνταμ μια νέα μεγάλη επιτυχία.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Ρότερνταμ και στη διαδικασία των προκριματικών των κρίκων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής, βίωσε «το μεγαλύτερο θρίλερ που έχω ζήσει ποτέ», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε ανάρτησή του το απόγευμα της Κυριακής (18/10), έχοντας οριστικοποιήσει την παρουσία του στον τελικό.

Έστω με το 8ο και τελευταίο εισιτήριο, αποτέλεσμα του λάθους στην προσγείωση, ο «άρχοντας των κρίκων» το απόγευμα του Σαββάτου (24/10) θα δώσει το «παρών» για 8η φορά στην καριέρα του σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Κι εκεί όλα είναι ένας άλλος αγώνας, μια άλλη ιστορία και γιατί, απαλλαγμένος από το άγχος όχι έξι ημέρες πριν από τα 36α γενέθλιά του, να κάνει ένα-ακόμα- δώρο στον εαυτό του, στον εορτάζων τη Δευτέρα (26/10) προπονητή του, Δημήτρη Ράφτη και στην ελληνική γυμναστική.

Με βάση το πρόγραμμα οι κρίκοι θα είναι ο τελευταίος τελικός των οργάνων αναμένεται να αρχίσει περίπου στις 18:15, ώρα Ελλάδας, με την τηλεοπτική μετάδοση της ΕΡΤ 2 Σπορ να είναι προγραμματισμένη από τις 16:45 μέχρι τις 19:00.

Ο Πετρούνιας σε επίπεδο παγκοσμίου πρωταθλήματος έχει κατακτήσει τρία χρυσά μετάλλια στη Γλασκώβη το 2015, στο Μόντρεαλ το 2017 και στην Ντόχα το 2018, ενώ πήρε το ασημένιο μετάλλιο στην Αμβέρσα το 2023.



Η οκτάδα του τελικού

(Μετά με τον προκριματικό)

1.Σινγιού Λαν (Κίνα) 14,733

2.Ίλια Ζάικα (Ρωσία) 14,533

3.Τούλοκ Κάρτνεϊ (Μ. Βρετανία) 14,500

4.Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) 14,233

5.Κοσάκ Μεχμέτ Αϊμπέρκ (Τουρκία) 14,233

6.Γκλεν Γκάιλ (Βέλγιο) 14,100

7.Όκα Σινοσούκε (Ιαπωνία) 14,066

8.Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 14,033

Οι τελικοί του Πετρούνια στα παγκόσμια πρωταθλήματα

6ος 15.400 Νανίνγκ (Κίνα) 2014

1ος 15.800 Γλασκώβη 2015

1ος 15.433 Μόντρεαλ 2017

1ος 15.433 Ντόχα 2018

4ος 14.733 Στουτγάρδη 2019

2ος 15.066 Αμβέρσα 2023

5ος 14.300 Τζακάρτα 2025

Τα έξι ελληνικά μετάλλια στους κρίκους

Χρυσά

Δημοσθένης Ταμπάκος 2003 Ανχάιμ (ΗΠΑ)

Λευτέρης Πετρούνιας 2015 Γλασκώβη

Λευτέρης Πετρούνιας 2017 Μόντρεαλ

Λευτέρης Πετρούνιας 2018 Ντόχα

Ασημένια

Λευτέρης Πετρούνιας 2023 Αμβέρσα

Χάλκινα