Ο Λευτέρης Πετρούνιας πέρασε με άριστα τη δοκιμασία μνήμης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, όπου στοχεύει να φθάσει στα εννέα χρυσά μετάλλια στους κρίκους.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι ο σταρ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής ανδρών, που άρχισε με τους προκριματικούς την Τετάρτη (19/8) στο Ζάγκρεμπ.

Ο 35χρονος ολυμπιονίκης εξασφάλισε με άνεση την πρόκριση στον τελικό των κρίκων την Παρασκευή (21/8), εκεί όπου φιλοδοξεί να φθάσει στο 9ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Οι διοργανωτές εκμεταλλεύτηκαν την παρουσία του στην «Αrena» του Ζάγκρεμπ και την παραμονή έναρξης του πρωταθλήματος και υπέβαλαν τον Πετρούνια σε μια δοκιμασία μνήμης, να θυμηθεί το βάθρο σε έξι συνολικά διοργανώσεις.

Και ο «άρχοντας των κρίκων» αποδείχθηκε αλάνθαστος και στις έξι φυσικά ήταν ο νικητής, όμως ήταν εντυπωσιακή η ευκολία που θυμόταν τους αθλητές που τον πλαισίωσαν στο βάθρο των έξι διοργανώσεων, απλά στο τέλος, όπως θα δείτε στο βίντεο, χρειάστηκε τη... βοήθεια του κοινού για να θυμηθεί με τη μία τον Ιταλό, Σαλβατόρε Μαρέσκα.

Οι διοργανώσεις που ρωτήθηκε κατά σειρά