Αντζελίνα Μελνίκοβα: Η άρνηση βίζας, ο θρίαμβος στο Ζάγκρεμπ και οι λυγμοί στο βάθρο

Η Αντζελίνα Μελνίκοβα ήταν το κεντρικό πρόσωπο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής, που ολοκληρώθηκε την Κυριακή (16/8) στην Arena του Ζάγκρεμπ.

Η 26χρονη Ρωσίδα γυμνάστρια θριάμβευσε στο σύνθετο ατομικό με 55,932 βαθμούς, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια και στο άλμα, φθάνοντας στα έξι συνολικά χρυσά μετάλλια στην καριέρα της σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Μέχρι εδώ όλα καλά, όμως η Μελνίκοβα και άλλες αθλήτριες της ρωσικής ομάδας χρειάστηκε να περάσουν από μια ψυχοφθόρα διαδικασία, μέχρι να ταξιδέψουν στο Ζάγκρεμπ και να πάρουν μέρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ως ουδέτερη ομάδα.

Κι εδώ μπαίνει η πολιτική και οι πολιτικοί. Οι κροατικές αρχές αρχικά αρνήθηκαν να δώσουν βίζα σε εννέα αθλήτριες της ρωσικής ομάδας, τελικά έπειτα από πιέσεις της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, χορήγησαν βίζα σε τέσσερις Ρωσίδες αθλήτριες, ανάμεσά τους ήταν και η Αντζελίνα Μελνίκοβα.

«Δεν υπήρχε λόγος για τον σκοπό του ταξιδιού μου»

Τέσσερις ημέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος η Μελνίκοβα δεν γνώριζε αν θα αγωνιστεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η ολυμπιονίκης στο ομαδικό στο Τόκιο και δις παγκόσμια πρωταθλήτρια στο σύνθετο ατομικό, στις 9 Αυγούστου ήταν εκτός αγώνων.

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν γινόταν δεκτή η αίτηση βίζας από την πρεσβεία της Κροατίας, δήλωνε: «"Δεν υπήρχε δικαιολογία για τον σκοπό της ταξιδιού μου και τις συνθήκες της διαμονής μου στη χώρα", αυτό υποστήριζαν.

Συγγνώμη, αλλά είναι τόσο γελοίο και είναι μόνο για πολιτική, αλλά ο αθλητισμός πρέπει να προστατευτεί από την πολιτική. Ελπίζω πολύ σύντομα κάθε αθλητής να μπορεί να συμμετάσχει σε διεθνείς διοργανώσεις, επειδή κάνουμε αθλητισμό, όχι πολιτική».



Η Μελνίκοβα τελικά ταξίδεψε στην κροατική πρωτεύουσα, κατέκτησε τον τίτλο που έλειπε από τη συλλογή της και οι λυμγοί της τη στιγμή της απονομής, έχουν γίνει viral. Bέβαια η αθλήτρια τιμωρήθηκε, γιατί στο βάθρο δεν φορούσε τα ρούχα της χώρας της, ούτε άκουσε τον εθνικό ύμνο της πατρίδας της.