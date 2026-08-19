Nτουπλάντις: «Το πιο ηλίθιο λάθος μου, θα μπορούσε να μου στοιχίσει στο ευρωπαϊκό»
Ο Αρμάντ Ντουπλάντις σε μια σπουδαία μονομαχία με τον Εμμανουήλ Καραλή το βράδυ της Κυριακής στο Μπέρμιγχαμ, κατάφερε στο τέλος να φθάσει στο 4ο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στο επί κοντώ σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, σημειώνοντας ρεκόρ αγώνων με 6,15μ.
Όμως όπως αποκάλυψε ο 26χρονος Σουηδός, δεν ένιωθε στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση, εξ αιτίας μιας γαστρανομικής επιλογής.
Ο Ντουπλάντις έφαγε κοτόπουλο tikka masala, μια συνταγή που περιέχει κάρι και κρεμώδη πικάντικη σάλτσα, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει στομαχικά προβλήματα.
Δείτε ΕπίσηςΕυρωπαϊκό Στίβου: Όλες οι προσπάθειες του Καραλή στη μεγάλη μάχη με τον Ντουπλάντις (vid)
«Νόμιζα ότι αν αφαιρούσα όλη τη σάλτσα από το κοτόπουλο θα ήταν μια χαρά, αλλά ήταν εντελώς μουσκεμένο. Έπρεπε να πάω αρκετές φορές στην τουαλέτα. Είναι το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας μου, όσον αφορά τη διατροφή.
Είναι το πιο ανόητο πράγμα που έχω κάνει ποτέ. Έκανα ό,τι μπορούσα για να αποφύγω την πικάντικη σάλτσα, αλλά όταν έχεις ευαίσθητο στομάχι, ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί το έκανα».», αποκάλυψε ο Ντουπλάντις μετά τη νίκη του στο Μπέρμιγχαμ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.