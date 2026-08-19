Ο Αρμάντ Ντουπλάντις μετά τη νίκη του και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, αποκάλυψε μια λάθος επιλογή του πριν από τον τελικό του επί κοντώ και στη μονομαχία του με τον Εμμανουήλ Καραλή.

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις σε μια σπουδαία μονομαχία με τον Εμμανουήλ Καραλή το βράδυ της Κυριακής στο Μπέρμιγχαμ, κατάφερε στο τέλος να φθάσει στο 4ο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στο επί κοντώ σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, σημειώνοντας ρεκόρ αγώνων με 6,15μ.

Όμως όπως αποκάλυψε ο 26χρονος Σουηδός, δεν ένιωθε στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση, εξ αιτίας μιας γαστρανομικής επιλογής.

Ο Ντουπλάντις έφαγε κοτόπουλο tikka masala, μια συνταγή που περιέχει κάρι και κρεμώδη πικάντικη σάλτσα, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει στομαχικά προβλήματα.

«Νόμιζα ότι αν αφαιρούσα όλη τη σάλτσα από το κοτόπουλο θα ήταν μια χαρά, αλλά ήταν εντελώς μουσκεμένο. Έπρεπε να πάω αρκετές φορές στην τουαλέτα. Είναι το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας μου, όσον αφορά τη διατροφή.

Είναι το πιο ανόητο πράγμα που έχω κάνει ποτέ. Έκανα ό,τι μπορούσα για να αποφύγω την πικάντικη σάλτσα, αλλά όταν έχεις ευαίσθητο στομάχι, ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί το έκανα».», αποκάλυψε ο Ντουπλάντις μετά τη νίκη του στο Μπέρμιγχαμ.

