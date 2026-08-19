Ο Λευτέρης Πετρούνιας σημείωσε τη 2η επίδοση του προκριματικού και την Παρασκευή (21/8) στο Ζάγκρεμπ, θα αγωνιστεί για το 9ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας έκανε το πρώτο βήμα προκειμένου την Παρασκευή (21/8) να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης στους κρίκους για 9η φορά στην καριέρα του!

Στην «Areana» του Ζάγκρεμπ άρχισε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής ανδρών-εφήβων και ο Πετρούνιας αγωνίστηκε στον προκριματικό των κρίκων.

Συγκέντρωσε τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία με 14.400β., θέση που πολύ δύσκολα θα αλλάξει στη συνέχεια του προκριματικού, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στον τελικό της Παρασκευής, με τους τελικούς των οργάνων να ξεκινούν στις 19:00.

Ο «άρχοντας των κρίκων» παρουσίασε πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5.600, βαθμολογήθηκε με 8.800 για την εκτέλεση και συγκέντρωσε 14.400 βαθμούς, έχοντας ένα μικρό λάθος στην έξοδο. Την καλύτερη βαθμολογία πήρε ο Ρώσος, Ίλια Ζάικα με 14.466 βαθμούς, έχοντας βαθμό δυσκολίας 5.700 και εκτέλεσης στους 8.766β.

Ο Πετρούνιας με τη νίκη του πέρυσι στη Λειψία αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στους κρίκους για όγδοη φορά στην καριέρα του και έγινε ο μοναδικός σπεσιαλίστας σε ολόκληρη την ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ενόργανης γυμναστικής, που έχει κατακτήσει δέκα συνολικά μετάλλια στο ίδιο αγώνισμα, καθώς έχει ακόμα στη συλλογή του και δύο χάλκινα μετάλλια.