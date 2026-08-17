Πετρούνιας: Το «Ζάγκρεμπ 2026» τον καλωσορίζει για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
Ο Λευτέρης Πετρούνιας βρίσκεται στην τελική ευθεία για μια νέα πρόκληση, καθώς την Τετάρτη (19/8) ξεκινά στο Ζάγκρεμπ το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής ανδρών.
Μετά τις γυναίκες, σειρά στην Αrena του Ζάγρεμπ οι άνδρες και ο Λευτέρης Πετρούνιας φιλοδοξεί να φθάσει στο 9ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στους κρίκους.
Ο 35χρονος «άρχοντας των κρίκων» θα είναι το μεγάλο όνομα του πρωταθλήματος και οι διοργανωτές τον καλωσώρισαν με το δικό τους τρόπο.
«European Record Holder. Olympic Champion. Gymnastics Legend» σημειώνουν σε ανάρτηση στο instagram.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα ο προκριματικός αγώνας θα γίνει την Τετάρτη (19/8) και οι τελικοί των οργάνων την Παρασκευή (21/8).
Ο Πετρούνιας με τη νίκη του πέρυσι στη Λειψία αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στους κρίκους για όγδοη φορά στην καριέρα του και έγινε ο μοναδικός σπεσιαλίστας σε ολόκληρη την ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ενόργανης Γυμναστικής που έχει κατακτήσει δέκα μετάλλια στο ίδιο αγώνισμα, καθώς έχει ακόμα στη σύλλογή του και δύο χάλκινα μετάλλια.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.