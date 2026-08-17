Ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι ο σταρ του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Ζάγρκεμπ, που αρχίζει την Τετάρτη (19/8) στην Arena της κροατικής πρωτεύουσας.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας βρίσκεται στην τελική ευθεία για μια νέα πρόκληση, καθώς την Τετάρτη (19/8) ξεκινά στο Ζάγκρεμπ το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής ανδρών.

Μετά τις γυναίκες, σειρά στην Αrena του Ζάγρεμπ οι άνδρες και ο Λευτέρης Πετρούνιας φιλοδοξεί να φθάσει στο 9ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στους κρίκους.

Ο 35χρονος «άρχοντας των κρίκων» θα είναι το μεγάλο όνομα του πρωταθλήματος και οι διοργανωτές τον καλωσώρισαν με το δικό τους τρόπο.

«European Record Holder. Olympic Champion. Gymnastics Legend» σημειώνουν σε ανάρτηση στο instagram.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα ο προκριματικός αγώνας θα γίνει την Τετάρτη (19/8) και οι τελικοί των οργάνων την Παρασκευή (21/8).

Ο Πετρούνιας με τη νίκη του πέρυσι στη Λειψία αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στους κρίκους για όγδοη φορά στην καριέρα του και έγινε ο μοναδικός σπεσιαλίστας σε ολόκληρη την ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ενόργανης Γυμναστικής που έχει κατακτήσει δέκα μετάλλια στο ίδιο αγώνισμα, καθώς έχει ακόμα στη σύλλογή του και δύο χάλκινα μετάλλια.