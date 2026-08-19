Πετρούνιας: «Έχω ετοιμάσει μία ωραία έκπληξη για τον τελικό»

Τι δήλωσε ο Λευτέρης Πετρούνιας μετά την πρόκρισή του στον τελικό των κρίκων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας κάνοντας ένα μετρημένο πρόγραμμα, εξασφάλισε με άνεση την παρουσία του στον τελικό των κρίκων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ και την Παρασκευή (21/8) πάει ολοταχώς για το 9ο χρυσό μετάλλιο στο ταξίδι του στη διοργάνωση.

Ο 35χρονος ολυμπιονίκης στις δηλώσεις του εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την παρουσία του, ενώ αποκάλυψε πως έχει στη διάθεσή του δύο διαφορετικές εκδοχές προγράμματος για τον τελικό.

«Ένας ακόμα τελικός. Ήρθαμε αρκετά έτοιμος. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έδειξε καλή εικόνα. Δεν γλιτώσαμε κάποια λάθη στην αρχή, παρ’ όλα αυτά η κατάταξη είναι πολύ τιμητική. Θεωρώ ότι με μία-δύο αλλαγές θα μπορούσαμε ως ομάδα να προκριθούμε στο Παγκόσμιο. Ο νεοφερμένος από τον Καναδά, Γιάννης Χρονόπουλος, πήγε καταπληκτικά. Σε ό,τι αφορά εμένα, όλα καλά. Μπήκα ήρεμος, οι παλμοί μου ήταν πολύ χαμηλοί. Έχω κάνει πάρα πολλά προγράμματα και έχω ετοιμάσει μία ωραία έκπληξη για την Παρασκευή.

Αν προκριθώ δεύτερος, εκτελώ όγδοος, οπότε εγώ θα αποφασίσω με ποιον τρόπο θα κλείσει ο αγώνας. Έχω δύο εκδοχές προγραμμάτων. Ο Ρώσος (σ.σ. Ίλια Ζάικα) είναι μπροστά μου για λιγότερο από ένα δέκατο. Κανείς από τους δυο μας δεν κόλλησε την έξοδο. Νομίζω πως μπήκα με σιγουριά, δεν ήθελα να ρισκάρω ένα κόλλημα, γιατί μπορεί να οδηγηθείς και σε πτώση. Οπότε πήγα με ασφάλεια».

Αναφερόμενος στη σταθερή παρουσία του στην κορυφή, τόνισε: «Έχουμε 2026 και πήρα το πρώτο μου ευρωπαϊκό μετάλλιο το 2011. Με κάνει να φαίνομαι πολύ μεγάλος, αλλά θεωρώ ότι ένας μεγάλος αθλητής καθορίζεται από τη διάρκειά του.

Δεν ξέρω αν είμαι μεγάλος ή όχι αθλητής, αλλά ξέρω ότι έχω διάρκεια. Το υπόλοιπο αποτέλεσμα και ό,τι άλλο με χαρακτηρίζει θα το κρίνει ο κόσμος και η ιστορία. Έχω πάρα πολύ καλό προπονητή και ομάδα γύρω μου, ενώ η οικογένειά μου είναι πολύ υποστηρικτική σε όλο αυτό το ταξίδι. Το μυαλό μου είναι συγκεντρωμένο και χαράζουμε μία πορεία ανάλογα με τους αντιπάλους μου. Αν δυσκολέψουν κι άλλο τα πράγματα, θα τα δυσκολέψω κι εγώ. Αν τα πράγματα γίνουν πιο εύκολα, θα προσαρμοστώ ανάλογα. Έχω την υγεία μου και αυτό είναι σημαντικό. Έφτασα εδώ χωρίς κανένα πρόβλημα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα είχα κάποιες μικρές ενοχλήσεις στον ώμο, αλλά έχω ρίξει πολλή δουλειά».

Τέλος, ο Πετρούνιας ξεκαθάρισε πως ο στόχος του παραμένει πάντα η κορυφή, λέγοντας: «Ξεκάθαρα αυτός είναι ο στόχος μου. Πάντα ένας αθλητής, και ο Μίλτος και ο Εμμανουήλ, πάνε και στοχεύουν στην κορυφή. Το ίδιο ο Χρήστου και όλα τα παιδιά. Σαφέστατα και η δεύτερη θέση είναι τιμητική, όπως και η τρίτη και η τέταρτη, αλίμονο.

Σε έναν τελικό έχω ξαναπεί ότι ο πρώτος γίνεται όγδοος και ο όγδοος πρώτος πολύ εύκολα. Πάω για το ένατο. Έχω πει ότι θέλω να τελειώσω την καριέρα μου και να έχω 11. Είναι ένας σημαδιακός αριθμός για εμένα, οπότε θέλω να κερδίσω. Είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός. Ο Ζάικα είναι νέος, καλός, φρέσκος, ο πιο ψύχραιμος θα κερδίσει».



