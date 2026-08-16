Η εθνική ομάδα ανσάμπλ από τη Φρανκφούρτη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 2027

Η εθνική ομάδα ανσάμπλ και η Παναγιώτα Λύτρα στο σύνθετο ατομικό, πραγματοποίησαν πολύ καλή εμφάνιση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστικής στη Φρανκφούρτη.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την παρουσία της στο 42ο παγκόσμιο πρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστικής στη Φρανκφούρτη, με την εθνική ομάδα ανσάμπλ κατέκτησε την 23η θέση μεταξύ 42 χωρών και, κυρίως, εξασφάλισε την πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027, έναν σημαντικό σταθμό στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Η επιτυχία αποκτά ιδιαίτερη αξία καθώς πρόκειται για μία από τις νεότερες ομάδες της διοργάνωσης. Παρά τα λάθη, οι αθλήτριες έδειξαν αγωνιστικότητα και χαρακτήρα και πέτυχαν έναν πολύ σημαντικό στόχο. Η πρόκριση αποτελεί μια πολύτιμη βάση για να χτιστεί μια Εθνική ομάδα με αξιώσεις και προοπτική.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της Παναγιώτας Λύτρα στο σύνθετο ατομικό. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, με σημαντική διεθνή εμπειρία και διακρίσεις, αγωνίστηκε με ποιότητα και πάθος, κατέλαβε την 48η θέση, σε μια εμφάνιση που, σύμφωνα με την αγωνιστική της εικόνα, άφησε θετικές εντυπώσεις, παρά τις βαθμολογίες που δεν ήταν αυτές που προσδοκούσαμε.

Έλενα Καϊτεζίδου: «Αυτή η πρόκριση μας γεμίζει τεράστια χαρά»

Η Α’ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και υπεύθυνη για τη Ρυθμική Γυμναστική, Έλενα Καϊτεζίδου, δήλωσε:

«Η πρόκριση αυτή μας γεμίζει τεράστια χαρά και υπερηφάνεια. Είναι η επιβράβευση μιας ολόκληρης χρονιάς προσπάθειας και δουλειάς. Μια τόσο νέα ομάδα κατάφερε, παρά τα λάθη, να αγαπηθεί από το κοινό να κρατηθεί ψηλά και να πετύχει έναν πολύ σημαντικό στόχο.

Για εμάς αυτή η πρόκριση δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή. Είναι η βάση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε μια Εθνική ομάδα με αξιώσεις και υψηλότερους στόχους.

Θέλω να συγχαρώ θερμά όλες τις αθλήτριες, την Παναγιώτα Λύτρα, τις ομοσπονδιακές προπονήτριες Μορφούλα Ντώνα, Σοφία Δημητράκη και Γεωργία Αναγνώστου, για την προσπάθεια και τη δουλειά όλης της χρονιάς. Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι και αισιόδοξοι για το αύριο της ελληνικής Ρυθμικής Γυμναστικής».

Στην Εθνική ομάδα Ανσάμπλ αγωνίστηκαν οι Ελευθερία Καντερέ, Αναστασία Κουτσουριδάκη, Εστέλλα Φέρρα, Κατερίνα Σπανουδάκη, Μυρτώ Κασκάμπα και Κωνσταντίνα Στολέριου, ενώ την ομάδα στήριξε ο φυσιοθεραπευτής Αλέξανδρος Κολιάτος.

Η χρονιά κλείνει με μια σημαντική πρόκριση.

Και η νέα γενιά του ελληνικού Ανσάμπλ κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα για το αύριο. Οι προπονήτριες της Εθνικής μιλούν για την παρουσία στη Φρανκφούρτη

Μορφούλα Ντώνα:«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την παρουσία της Παναγιώτας Λύτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Πραγματοποίησε έναν πολύ καλό αγώνα, με εξαιρετική συνολική εικόνα, και ιδιαίτερα τη δεύτερη ημέρα αγωνίστηκε πραγματικά σαν λιοντάρι, δείχνοντας τον χαρακτήρα, την ποιότητα και την αγωνιστική της προσωπικότητα.

Στον συνολικό της αγώνα είχε μόλις ένα σοβαρό λάθος, μια πτώση στην κορδέλα. Η 48η θέση στο σύνθετο ατομικό, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική της απόδοση και απέχει σημαντικά τόσο από τους δικούς μας στόχους όσο και από το επίπεδο που μπορεί να παρουσιάσει η ίδια. Θεωρώ ότι η τελική κατάταξη την αδικεί σε σχέση με την αγωνιστική εικόνα που παρουσίασε.

Παρόλα αυτά, κρατάμε τα πολύ θετικά στοιχεία. Η Παναγιώτα απέδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο, ότι μπορεί να σταθεί με αξιώσεις στο διεθνές επίπεδο και, κυρίως, ότι έχει ακόμη πολλά να δώσει. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από την προσπάθειά της και από τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε.

Έχουμε πλέον μπροστά μας το Μεσογειακό Πρωτάθλημα, όπου θα συνεχίσουμε τη δουλειά και θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε ακόμη καλύτερη εικόνα και να διεκδικήσουμε τα αποτελέσματα που πραγματικά μας αξίζουν.

Όσον αφορά την Εθνική Ομάδα Ensemble θα πρέπει να δούμε τη φετινή πορεία μέσα από τη συνολική προσπάθεια που έχει γίνει τους τελευταίους μήνες.

Αναλάβαμε την πλήρη ευθύνη της ομάδας στις αρχές Μαΐου, πριν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μαζί με τις προπονήτριες Σοφία Δημητράκη και Γεωργία Αναγνώστου. Παραλάβαμε μια ομάδα που βρισκόταν σε δύσκολη αγωνιστική κατάσταση, έχοντας πραγματοποιήσει δύο εμφανίσεις στον διεθνή χώρο που δεν ήταν αυτές που θα θέλαμε.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ουσιαστικά μια προσπάθεια να ξαναχτίσουμε την ομάδα από την αρχή. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα χρειάστηκε να δημιουργήσουμε νέες ισορροπίες, να δουλέψουμε πάνω στα προγράμματα και, μάλιστα, να εντάξουμε δύο εντελώς καινούριες αθλήτριες στην ομάδα μόλις έναν μήνα πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα νεανική ομάδα, με μεγάλο περιθώριο εξέλιξης. Γι’ αυτό και θεωρώ ότι οι βαθμολογίες που πήραμε στη Φρανκφούρτη δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα και την αξία αυτής της ομάδας. Η αγωνιστική της παρουσία άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και έδειξε ότι υπάρχει μια πολύ καλή βάση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε.

Δυστυχώς, στις λεπτομέρειες χάθηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος της προσπάθειας. Στο πρόγραμμα με τις μπάλες, ένα λάθος κυριολεκτικά στο τελευταίο δευτερόλεπτο μάς κόστισε περίπου 2,5 βαθμούς, ενώ και στο πρόγραμμα με τα στεφάνια ένα αντίστοιχο λάθος μάς κόστισε περίπου έναν βαθμό. Αυτά τα λάθη ήταν καθοριστικά και δεν μας επέτρεψαν να παρουσιάσουμε στη βαθμολογία την πραγματική δυναμική της ομάδας.

Παρόλα αυτά, κατακτήσαμε την 23η θέση μεταξύ 42 ομάδων, στον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών που έχει καταγραφεί σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ensemble. Και, κυρίως, πετύχαμε τον βασικό μας στόχο: εξασφαλίσαμε την πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027, όπου οι 24 καλύτερες ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Αυτός ήταν ο στόχος που είχαμε θέσει και είμαι πολύ χαρούμενη που καταφέραμε να τον πετύχουμε. Με δεδομένο τον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας και τις αλλαγές που χρειάστηκε να πραγματοποιήσουμε, δεν μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να περιμένουμε κάτι πολύ περισσότερο.

Από εδώ και πέρα, όμως, ξεκινά μια νέα προσπάθεια. Θέλουμε από την επόμενη κιόλας ημέρα να δουλέψουμε μεθοδικά πάνω σε αυτή την ομάδα, να επενδύσουμε στις αθλήτριες και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια ακόμη πιο δυνατή και ανταγωνιστική Εθνική Ομάδα. Πιστεύω πραγματικά στις δυνατότητές τους και θεωρώ ότι, με χρόνο, δουλειά και σωστό σχεδιασμό, μπορούμε να έχουμε σημαντική εξέλιξη και πολύ καλύτερα αποτελέσματα».

Σοφία Δημητράκη: «Η ομάδα μας απέδωσε πολύ καλά παρουσιάζοντας τα προγράμματά τους πολύ βελτιωμένα με ενέργεια με ποιότητα και με ψυχή!

Δυστυχώς η πραγματική εικόνα της προσπάθειας τους δεν αποτυπώθηκε στις βαθμολογίες καθώς έγιναν δύο μεγάλα λάθη και τα δύο στο φινάλε των προγραμμάτων. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι κατάφεραν να βρεθούν στις 24 καλύτερες ομάδες του κόσμου ανάμεσα σε 42 χώρες κατακτώντας το δικαίωμα να αγωνιστούν και στο επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Για μία τόσο νεανική ομάδα αυτή η επιτυχία έχει ιδιαίτερη αξία και είμαι πραγματικά πολύ περήφανη για την προσπάθεια και την αγωνιστικότητά τους! Το μέλλον αυτής της ομάδας είναι μπροστά και είμαι βέβαιη ότι τα κορίτσια έχουν να πετύχουν ακόμα πολλά».