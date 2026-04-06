Νέα καλή παρουσία και 6η θέση ο Ηλιόπουλος στο Κάιρο

Ο Νίκος Ηλιόπουλος κατετάγη στην 6η θέση στο μονόζυγο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Κάιρο, συνεχίζοντας την καλή παρουσία στους αγώνες του παγκοσμίου κυπέλλου.

«Δύο χρόνια σχεδόν μακριά από τους αγώνες. Η σημερινή 6η θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι η καλύτερη απάντηση ότι η υπομονή και η επιμονή ανταμείβονται. Το να αγωνίζεσαι ξανά στο κορυφαίο επίπεδο είναι μοναδικό συναίσθημα» σχολίαζε ο Νίκος Ηλιόπουλος πριν από ένα μήνα από το Μπακού, μετά την 6η θέση στον τελικό του δίζυγου στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου.

Τώρα ο Έλληνας γυμναστής έκλεισε την ελληνική παρουσία στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου στο Κάιρο, με μία επίσης 6η θέση, αυτή τη φορά στο μονόζυγο.

Ο Ηλιόπουλος κέρδισε δύο θέσεις σε σχέση με τον προκριματικό, αν και η βαθμολογία του ήταν ελαφρώς πιο χαμηλή στον τελικό, 12.633 έναντι 12.666.

Το πρόγραμμά του είχε συντελεστή δυσκολίας (4.300) και με εκτέλεση η οποία βαθμολογήθηκε με 8.333 έφτασε συνολικά τους 12.633β.

Αξιοσημείωτη ήταν η 2η θέση από τον Μάριο Γεωργίου, με τον Κύπριο να παρουσιάζει πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5.300, να παίρνει άλλους 8.600β. για τη εκτέλεση και με σύνολο 13.900 να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο. Ο Χονγκιάν Λι με 14.400β. (5.800-8.600) πήρε το χρυσό μετάλλιο.

H κατάταξη του τελικού