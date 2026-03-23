Με την εθνική ομάδα ανσάμπλ γυναικών να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 11ο διεθνές τουρνουά Aphrodite Cup στο Παλαιό Φάληρο

Η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο πρόγραμμα με 3 Στεφάνια / 2 ζεύγη Κορύνες επιβράβευσε την προσπάθεια της ανανεωμένης Εθνικής Ανσάμπλ Γυναικών στην πρώτη επίσημη εμφάνισή της και έκανε ξεχωριστό το φινάλε του 11ου Διεθνούς Τουρνουά Ρυθμικής Γυμναστικής Aphrodite Cup.



Από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου, η καθιερωμένη γιορτή της ρυθμικής γυμναστικής μετέτρεψε το Φάληρο σε σημείο συνάντησης για 300 αθλήτριες από 34 χώρες, πρόσφερε μοναδικό θέαμα και αποτέλεσε για τις Εθνικές μας ομάδες την απαρχή μίας νέας πορείας.



Με τις Ελευθερία Καντερέ, Αναστασία Κουτσουριδάκη, Κατερίνα Σπανουδάκη, Βασιλική Σπηλιοπούλου, Εστέλλα Φέρρα στο ταπί, η Εθνική Ανσάμπλ έκανε τα «αποκαλυπτήρια» του καινούργιου προγράμματός της στο πρόγραμμα με 3 Στεφάνια / 2 ζεύγη Κορύνες και κέρδισε την 3η θέση στον τελικό του αγωνίσματος με 22,100 βαθμούς, πίσω από τις ομάδες του Καζακστάν (24,250 β.) και της Κύπρου (22,500 β.).

Επιπλέον, η ελληνική ομάδα παρουσίασε εκτός συναγωνισμού το αντίστοιχο πρόγραμμά της στις 5 Μπάλες και άφησε υποσχέσεις, παρότι είχε σύνθεση ανάγκης λόγω της απουσίας της τραυματισμένης Μαριάνθης Σιμιτζή.



Στο Ατομικό Γυναικών, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Παναγιώτα Λύτρα άγγιξε το μετάλλιο στο σύνθετο ατομικό, όπου κατετάγη 4η με 102,650 βαθμούς στο άθροισμα. Παράλληλα, συμμετείχε σε δύο τελικούς οργάνων, παίρνοντας την 7η θέση στο στεφάνι με 24,400 β. και την 6η θέση στην κορδέλα με 24,450 β..

Πολύ κοντά στο βάθρο των νικητριών βρέθηκε και η Μυρτώ Κασκαμπά (4η στον τελικό της μπάλας με 24,900), ενώ φιναλίστ στην κατηγορία Γυναικών ήταν επίσης η Κωνσταντίνα Στολερίου (8η στον τελικό του στεφανιού με 23,550 β.).





Στην κατηγορία Νεανίδων, η Κατερίνα Παύλου κέρδισε την 5η θέση στο σύνθετο ατομικό για αθλήτριες γεννημένες το 2012 (92,200 β.) και επιπλέον αγωνίστηκε σε δύο τελικούς οργάνων (7η στην κορδέλα με 23,100 β. και 8η στις κορύνες με 22,200 β.).

Αντίστοιχα, η Βαλέρια Καμινίδου κατετάγη 6η στον τελικό του στεφανιού (24,250 β.), 7η σε εκείνον της μπάλας (22,200 β.), καθώς και 8η στο σύνθετο ατομικό για αθλήτριες γεννημένες το 2011 (92,000 β.).



Εξάλλου, στο Ανσάμπλ Νεανίδων, όπου τα προγράμματά τους παρουσίασαν ομάδες από τέσσερα ελληνικά σωματεία (Γ.Ο.Π.Φ. «Η Αρμονία», Ο.Γ.ΗΡ.Α., Α.Σ. Ευρυθμία Δραπετσώνας και Α.Σ. Ηετιών Δραπετσώνας), δύο μετάλλια κατέκτησε ο Ο.Γ.ΗΡ.Α. (ασημένιο στις 5 Μπάλες με 16,650 β. και χάλκινο στις 5 Κορδέλες με 17,600 β.) και άλλο ένα ο Α.Σ. Ευρυθμία Δραπετσώνας (χάλκινο στον σύνθετο αγώνα με 34,500 β.).



Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, οι τελικοί του φετινού Aphrodite Cup είχαν απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ, η οποία ανέδειξε την ξεχωριστή επιτυχία της διοργάνωσης.





Το 11ο Διεθνές Τουρνουά Aphrodite Cup διοργανώθηκε από τον Γυμναστικό Όμιλο Παλαιού Φαλήρου «Η Αρμονία», με συνδιοργανωτές φορείς την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία και τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, με Θεσμικό Υποστηρικτή το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και με την υποστήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.



Η Εθνική Οργανωτική Επιτροπή Αθλητικής Παιδείας και Αξιών «Δημήτριος Βικέλας» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στήριξε το 11ο Aphrodite Cup, συμβάλλοντας στην προώθηση των αξιών του αθλητισμού σε διεθνές επίπεδο. Ως υποστηρικτής της διοργάνωσης, απένειμε τα εύσημα για τις αξίες που αυτή προβάλλει και για το υποδειγματικό φίλαθλο πνεύμα της κερκίδας, αναδεικνύοντας τον σεβασμό και την ευγενή άμιλλα.

Η Ολυμπιονίκης Κλέλια Πανταζή συμμετείχε στην απονομή των μεταλλίων στην Εθνική ομάδα Ανσάμπλ Γυναικών, με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Επιτροπής «Δημήτριος Βικέλας» του Υπουργείου.



Το Aphrodite Cup είναι ενταγμένο στο επίσημο αγωνιστικό ημερολόγιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γυμναστικής (World Gymnastics), έχει την υποστήριξη της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο - Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+» και προωθεί τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.



Τη φετινή διοργάνωση ενίσχυσαν ως Χορηγοί η Kapola Gymnastics, o Όμιλος Ιατρικού Αθηνών - Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου, το Coral Hotel, η Μαρίνα Φλοίσβου, η Gianni Rodini και το TGI Fridays. Χορηγοί Επικοινωνίας ήταν η ΕΡΤ και η ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

