To πρώτο σκέλος των προκριματικών συνοδεύτηκε για τις Ελληνίδες εκπροσώπους από εξαιρετικές εκτελέσεις και από πολλές προκρίσεις για τους τελικούς στην πρεμιέρα του Aphrodite Cup

Με μοναδικό θέαμα και με πολύ καλές εμφανίσεις από τις Ελληνίδες αθλήτριες της ρυθμικής γυμναστικής ξεκίνησε το 11ο Διεθνές Τουρνουά Aphrodite Cup, που όπως κάθε χρόνο συγκεντρώνει στο Φάληρο την αφρόκρεμα του αθλήματος.



Η φετινή διοργάνωση, στην οποία συμμετέχουν συνολικά 300 αθλήτριες του Ατομικού και του Ανσάμπλ από 34 χώρες και από πέντε ηπείρους, άνοιξε την Παρασκευή (20/03) με πολλά χαμόγελα και με πλούσια αγωνιστική δράση.



Στην Τελετή Έναρξης του 11ου Aphrodite Cup παρευρέθηκαν η Πρόεδρος του διοργανωτή συλλόγου Γ.Ο.Π.Φ. «Η Αρμονία» Ελένη Μιχοπούλου, η Α’ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας Έλενα Καϊτεζίδου και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλαιού Φαλήρου Αλέξανδρος Κορόμηλος εκ μέρους των συνδιοργανωτών φορέων, καθώς επίσης ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και μέλος της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Χάρης Τσολάκης και το μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών Σπύρος Καπράλος, ο οποίος κήρυξε την έναρξη των αγώνων.



Η πρεμιέρα περιλάμβανε το πρώτο σκέλος των προκριματικών και συνοδεύτηκε για τις Ελληνίδες εκπροσώπους από εξαιρετικές εκτελέσεις και από πολλές προκρίσεις για τους τελικούς οργάνων της Κυριακής (22/03).

Στο Ατομικό Γυναικών, στην προνομιούχο οκτάδα του στεφανιού μπήκαν η Παναγιώτα Λύτρα (3η στον προκριματικό με 27,000 β.) και η Κωνσταντίνα Στολερίου (5η με 26,750 β.), ενώ στην μπάλα φιναλίστ θα είναι η Μυρτώ Κασκαμπά (5η στον προκριματικό με 24,850 β.).

Στο Σύνθετο Ατομικό Γυναικών, έπειτα από τη διεξαγωγή των δύο από τα συνολικά τέσσερα όργανα, η Λύτρα βρίσκεται στη 2η θέση με 51,350 βαθμούς. Η τελική κατάταξη θα αναδειχθεί το βράδυ του Σαββάτου (21/03), αφού ολοκληρωθούν οι εμφανίσεις των αθλητριών στα προγράμματα με κορύνες και με κορδέλα.

Αντίστοιχα, στο Ατομικό Νεανίδων, η Βαλέρια Καμινίδου προκρίθηκε στον τελικό του στεφανιού ως 5η (24,700 β.) και σε εκείνον της μπάλας ως 6η (22,850 β.). Στο Σύνθετο Ατομικό Νεανίδων είναι μέχρι στιγμής 8η στη γενική κατάταξη με 47,550 β. και 5η στην επιμέρους κατάταξη των αθλητριών με έτος γέννησης 2011.



Η Εθνική Ανσάμπλ Γυναικών, με νέα πρόσωπα και με νέα προπονήτρια την Ισραηλινή Ίρα Βιγκντόρτσικ, παρουσίασε εκτός συναγωνισμού το καινούργιο πρόγραμμά της στις 5 Μπάλες και άφησε όμορφες εντυπώσεις, παρότι παρατάχθηκε με μία αλλαγή στην σύνθεσή της λόγω της απουσίας της τραυματισμένης Μαριάνθης Σιμιτζή.

Η ελληνική ομάδα, αποτελούμενη από τις Ελευθερία Καντερέ, Αναστασία Κουτσουριδάκη, Κατερίνα Σπανουδάκη, Βασιλική Σπηλιοπούλου, Εστέλλα Φέρρα θα κάνει το Σάββατο (21/03) την πρώτη επίσημη φετινή εμφάνισή της, στο πρόγραμμα με 3 Στεφάνια / 2 ζεύγη Κορύνες.





Έντονο ελληνικό στοιχείο υπήρχε στο Ανσάμπλ Νεανίδων, όπου συμμετείχαν τέσσερις ομάδες από ισάριθμα σωματεία (Α.Σ. Ευρυθμία Δραπετσώνας, Γ.Ο.Π.Φ. «Η Αρμονία», Ο.Γ.ΗΡ.Α. και Α.Σ. Ηετιών Δραπετσώνας).



Το 11o Διεθνές Τουρνουά Ρυθμικής Γυμναστικής Aphrodite Cup συνεχίζεται το Σάββατο (21/03) με το δεύτερο σκέλος των προκριματικών και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (22/03) με όλους τους τελικούς οργάνων και τις απονομές των μεταλλίων (13:00 - 20:30).

Η είσοδος στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (Tae Kwon Do) είναι ελεύθερη για τους φιλάθλους.



Παράλληλα με τους αγώνες, την Κυριακή (22/03) θα υλοποιηθεί από τις 14:30 έως τις 15:30 το εργαστήρι Αθλητικής Παιδείας και Αξιών «Δημήτριος Βικέλας» της Οργανωτικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και θα δοθεί μετάλλιο συμμετοχής σε όλα τα παιδιά που θα πάρουν μέρος.



Το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον επίσημο δικτυακό τόπο της διοργάνωσης: https://aphroditecup.com/el/.