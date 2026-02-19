Έρχεται το 2ο διεθνές meeting ρυθμικής γυμναστικής στον Άγιο Δημήτριο

Για δεύτερη φορά στον Άγιο Δημήτριο , πραγματοποιείται μια διοργάνωση η οποία θα προσελκύσει εκατοντάδες αθλήτριες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό!

Από τις 19 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026, στο Κλειστό Γυμναστήριο της Θεομήτορος «Γιώργος Πρίντεζης», στον Άγιο Δημήτριο, το 2ο Διεθνές Τουρνουά Ρυθμικής Γυμναστικής «EUPHORIA CUP», θα αναδείξει τα Νότια Προάστια και θα δώσει την ευκαιρία σε όλους να θαυμάσουν ένα από τα ωραιότερα και εντυπωσιακότερα Ολυμπιακά αθλήματα.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Το Euphoria Cup πραγματοποιείται για 2η φορά , υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ( ΕΟΤ) με συνδιοργανωτή τον Γ.Π.Ο ΡΥΘΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ και την ευγενική παραχώρηση του γηπέδου από τον Δήμο Αγίου Δημητρίου.

Χορηγοί είναι οι: InaEssentials , My market Local Αγίου Δημητρίου 171, PIZZA FAN, MEGA Disposables SA, Τρομερό Παιδί – αρτοποιείο , Αγορά Σπανογιάννη, ΚΥΠΕΛΛΑ ΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε., Ορίζων Ασφαλιστική, ELVIRA STYLE-elvira leotards, AUTOGREKA Cars, Nails spa bar, Aroma 112 and more, Όμιλος Αναστασιάδης, Ίδρυμα Ευγενία Αναστασιάδου Σμυρναίου.

Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι: ΕΡΤ Α.Ε, ERA SPORT, Gymnast.gr, MY PORTAL, sportsmadness.gr, Brahaminews.gr, Ανοιχτό Βήμα.