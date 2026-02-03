Συμμετοχή-ρεκόρ με αθλήτριες από 37 χώρες στο φετινό Aphrodite Cup

Το Aphrodite Cup χρόνο με το χρόνο γιγαντώνεται, καθώς στη φετινή διοργάνωση στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου έχουν δηλώσει συμμετοχή αθλήτριες από 37 χώρες.

Όλα τα προηγούμενα ρεκόρ ετοιμάζεται να καταρρίψει το φετινό, 11ο Διεθνές Τουρνουά Ρυθμικής Γυμναστικής Aphrodite Cup, που θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου στο Φάληρο. Στην προσεχή διοργάνωση έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή αθλήτριες από 37 χώρες και από κάθε γωνιά του πλανήτη, αυξάνοντας κατακόρυφα το αγωνιστικό ενδιαφέρον!

Η διεθνής φήμη που έχει κατακτήσει το Aphrodite Cup αποτυπώνεται στη φετινή λίστα των συμμετεχουσών χωρών (Αργεντινή, Αυστραλία, Βέλγιο, Βραζιλία, Κολομβία, Κύπρος, Αίγυπτος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Βρετανία, Γεωργία, Γερμανία, Χιλή, Ιταλία, Ιαπωνία, Καζακστάν, Κορέα, Κουβέιτ, Λίβανος, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μεξικό, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Περού, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ελβετία, Σλοβακία, Κινεζική Ταϊπέι, Τουρκία, Ουκρανία, ΗΠΑ και Ελλάδα).

Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, η διοργάνωση θα δώσει στις Εθνικές ομάδες Ρυθμικής Γυμναστικής και σε πολλές ανερχόμενες Ελληνίδες αθλήτριες την ευκαιρία να ξεκινήσουν τη νέα αγωνιστική περίοδο με τις καλύτερες προϋποθέσεις, ζώντας μία αγωνιστική εμπειρία υψηλών προδιαγραφών μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Το Aphrodite Cup αποτελεί θεσμό από το 2015 και έχει ως διοργανωτή τον Γυμναστικό Όμιλο Παλαιού Φαλήρου «Η Αρμονία», με συνδιοργανωτές φορείς την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία και τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Πρόκειται για τη μοναδική διοργάνωση Γυμναστικής στην Ελλάδα η οποία είναι ενταγμένη στο επίσημο αγωνιστικό ημερολόγιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γυμναστικής (World Gymnastics).

Επιπλέον, είναι το μοναδικό στη χώρα μας αθλητικό γεγονός τόσο μεγάλης εμβέλειας, το οποίο αναδεικνύει ένα αμιγώς γυναικείο άθλημα που έχει χαρίσει σπουδαίες διακρίσεις στον ελληνικό αθλητισμό.

Η διοργάνωση ξεχωρίζει επίσης για τις δράσεις αειφορίας που υλοποιεί, καθώς υποστηρίζεται από την περιβαλλοντική οργάνωση «Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο - Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+» και προωθεί τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

«Η διεθνής καταξίωση του Aphrodite Cup είναι το αποτέλεσμα της άριστης οργάνωσης που εγγυόμαστε τηρώντας τα υψηλότερα στάνταρ της World Gymnastics, της μοναδικής φιλοξενίας που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας, καθώς και των εξαιρετικών αγωνιστικών συνθηκών που παρέχουμε στις συμμετέχουσες αποστολές. Είναι ένας θεσμός που δημιουργήθηκε έχοντας ως κύριο στόχο να στηρίξει τις Εθνικές μας ομάδες: Να ενισχύσει τις πρωταθλήτριές μας, να τους προσφέρει αγωνιστικές παραστάσεις και να τις βοηθήσει να φτάσουν σε μεγάλες διεθνείς διακρίσεις.

Είναι, επίσης, πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μέσα από τη διοργάνωση αυτή κρατάμε ζωντανή μία αθλητική εγκατάσταση που φτιάχτηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και που αποτελεί τον ιδανικό χώρο το άθλημα της ρυθμικής γυμναστικής», υπογράμμισε η Ελένη Μιχοπούλου, εμπνεύστρια του Aphrodite Cup, πρόεδρος του Γ.Ο.Π.Φ. «Η Αρμονία» και επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής της διοργάνωσης.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν από την Παρασκευή 20 Μαρτίου έως και την Κυριακή 22 Μαρτίου στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (Tae Kwon Do), με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

Το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον ανανεωμένο επίσημο δικτυακό τόπο της διοργάνωσης: https://aphroditecup.com/el/.

