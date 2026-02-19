Η τριάδα που θα διευθύνει το ματς του Ολυμπιακού με το Μαρούσι για το Κύπελλο Ελλάδος έγινε γνωστή.

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με το Μαρούσι στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος που διεξάγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Για τους ερυθρόλευκος, ο Μόντε Μόρις επιστρέφει στην 12άδα για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του στις 9 Ιανουαρίου.

Έγιναν γνωστοί οι τρεις διαιτητές που θα σφυρίξουν την αναμέτρηση μεταξύ της ομάδας του Μπαρτζώκα και του συνόλου του Παπαθεοδώρου.

Τον ημιτελικό θα διευθύνουν η Τσαρούχα, ο Συμεωνίδης και ο Μπακάλης. Ο Ολυμπιακός απέκλεισε την ΑΕΚ στον προημιτελικό, ενώ το Μαρούσι άφησε εκτός συνέχειας τον Άρη.