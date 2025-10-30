Ανησυχητική έρευνα για τα κορίτσια στον αθλητισμό: Τα ταμπού για το σώμα τους τις αναγκάζουν να τα παρατήσουν

Ανησυχητικά στοιχεία προκύπτουν για τη σχέση των κοριτσιών με τον αθλητισμό, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι τα κοινωνικά ταμπού γύρω από το γυναικείο σώμα αποτρέπουν μια ολόκληρη γενιά από το να ασχοληθεί με αυτόν. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες που έφερε στο φως η Guardian, το 64% των κοριτσιών εγκαταλείπουν τον αθλητισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η εφηβεία τους.

Η Παραολυμπιονίκης και μέλος της Βουλής των Λόρδων, Τάνι Γκρέι-Τόμσον, μίλησε στη βρετανική επιτροπή Ισότητας, επισημαίνοντας πως, παρά την άνθηση του γυναικείου αθλητισμού σε επαγγελματικό επίπεδο, δεν υπάρχουν γερά θεμέλια. Επεσήμανε ότι πάντα υπάρχει αύξηση συμμετοχών μετά από μεγάλες επιτυχίες γυναικών σε κάποιο άθλημα, αλλά δεν υπάρχει συνέχεια. Υπογράμμισε επίσης ότι ανησυχητικό είναι το γεγονός πως το 80% των γυναικών δε διαθέτει επαρκή φυσική κατάσταση, κάτι που συνδέεται με τα ήδη γνωστά εμπόδια της συμμετοχής τους στον αθλητισμό.

Στο ίδιο Μέσο, η επιστημονική υπεύθυνη του οργανισμού «The Well» αναφέρθηκε στα καθημερινά εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια που θέλουν να ασχοληθούν με ένα άθλημα. Υπογράμμισε ότι πάνω από το 50% αποφεύγει την άθληση κατά τη διάρκεια της περιόδου και ότι το ίδιο ποσοστό έχει προβλήματα με το στήθος, όπως πόνο ή φόβο πως μπορεί να χτυπήσει εκεί. Επιπλέον, ανέφερε ότι το 40% των κοριτσιών στην εφηβεία παρουσιάζει ακούσια απώλεια ούρων, κατά τη σωματική δραστηριότητα, κάτι που προκαλεί ντροπή στις νεαρές κοπέλες καθώς δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση ότι αυτό είναι φυσιολογικό.

Τα ταμπού γύρω από το γυναικείο σώμα έχουν βαθιά επίδραση στη συμμετοχή των κοριτσιών στον αθλητισμό και, κατά συνέπεια, στην υγεία τους. Αυτό δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο, με τον ανοιχτό διάλογο και την ενημέρωση των προπονητών να είναι η μόνη λύση.

