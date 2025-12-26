H πρωταθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής Ιζαμπέλ Μαρσινιάκ άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 18 ετών, νικημένη από τον καρκίνο.

Θρήνος στην οικογένεια της παγκόσμιας γυμναστικής καθώς η Βραζιλιάνα, Ιζαμπέλ Μαρσινιάκ άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 18 ετών, νικημένη από τον καρκίνο, όπως ανέφερε το ο GymCastic κι επιβεβαίωσε η Ομοσπονδία Γυμναστικής Παραναένσε.

Η Μαρσινιάκ έπασχε από το λέμφωμα Hodgkin, έναν τύπο καρκίνου που προσβάλλει το λεμφικό σύστημα. Παρόλο που η καριέρα της στον αθλητισμό ήταν σύντομη, τα επιτεύγματά της ήταν σημαντικά.

Το 2021, σε ηλικία μόλις 14 ετών αναδείχθηκε πρωταθλήτρια νεανίδων στο σύνθετο ατομικό στη ρυθμική γυμναστική στο εθνικό πρωτάθλημα, ενώ το 2023 ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια με το τρίο ενηλίκων του Agir Club της Curitiba, του οποίου ήταν μέλος.

Γεννημένη στην Αραουκάρια, στην πολιτεία Παρανά, η Μαρτσινιάκ αποχώρησε από τη γυμναστική το 2023. Πήρε αυτή την απόφαση να επικεντρωθεί πλήρως στην υγεία της.

Η Ομοσπονδία Γυμναστικής Παραναένσε εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τα μέλη της οικογένειας, τους φίλους, τους συμπαίκτες, τους προπονητές και ολόκληρη την κοινότητα της γυμναστικής.

«Είθε η ιστορία της, το πάθος της για το άθλημα και η μνήμη της να ζουν ως έμπνευση για όλους όσους πιστεύουν στη γυμναστική ως εργαλείο για την ανθρώπινη διαμόρφωση. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», ανέφερε η οντότητα στη σχετική ανακοίνωση.

