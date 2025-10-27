Πετρούνιας: «Σημασία για μένα έχει ότι τα παιδιά μου με βλέπουν να προπονούμαι σκληρά και μην τα παρατάω»

Το μήνυμα του Λευτέρη Πετρούνια μετά την 5η θέση στο παγκόσμιο της Ινδονησίας και την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας επέστρεψε από την Ινδονησία, όπου κατέλαβε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, συγκεντρώνοντας 14.300 βαθμούς. Με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Έλληνας πρωταθλητής έστειλε το δικό του μήνυμα δύναμης αναφερόμενος και στο παράδειγμα που θέλει να γίνει για τις κόρες του.

Ο Άρχοντας των κρίκων τόνισε πως η θέση που πήρε δεν έχει τόση σημασία όσο έχουν η συνέπεια και η προσπάθεια, ενώ ευχαρίστησε τον κόσμο που τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο και όλους όσοι τον στηρίζουν σταθερά.



Η ανάρτησή του

«Επιστρέψαμε και μας υποδέχτηκαν τα πιο μεγάλα και αληθινά χαμόγελα! Έχω βγει πολλές φορές 5ος είμαι συμφιλιωμένος με αυτή τη θέση όπως και με την 1η.

Για πολλά χρόνια έβγαινα 5ος, αλλά και 1ος αν με έχετε ακούσει να μιλάω για την πορεία μου θα το ξέρετε.

Στον πρωταθλητισμό είναι όλα μέσα στο παιχνίδι, η έξοδος, το βήμα, τα χιλιοστά πάνω στους κρίκους μπορούν να σε ανεβάσουν ή να σε κατεβάσουν από το βάθρο. Σημασία για μένα έχει ότι ανεξάρτητα τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι αθλητές του κόσμου στο άθλημά μου, εγώ είμαι σταθερά εδώ και πολλά χρόνια στους τελικούς των κρίκων στις μεγάλες διοργανώσεις

Σημασία για μένα έχει ότι τα παιδιά μου, η Σοφία και η Λένια με βλέπουν να προπονούμαι σκληρά και κυρίως να μην τα παρατάω όσο κι αν πονάω στο σώμα μου και παρά τις γενικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζω.

Επίσης, σημασία για μένα έχει ότι όλοι οι αθλούμενοι μικροί και μεγάλοι που θα συναντήσω από αύριο στα γυμναστήρια μου ξέρουν ότι τα έδωσα όλα και ότι είμαι εδώ χαμογελαστός υγιείς για το άθλημα που αγαπώ και για τον αθλητισμό συνολικά.

Μην τα παρατάτε ό,τι κι αν κάνετε – να προσπαθείτε κάθε μέρα όλο και περισσότερο για τους στόχους που βάζετε και να είστε δίπλα στους ανθρώπους που σας χρειάζονται και σας στηρίζουν όπως θα κάνω κι εγώ τώρα που επέστρεψα.

Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε Κυριακή πρωί στο αεροδρόμιο για εμάς, δεν είναι τίποτα δεδομένο.

Συνεχίζουμε πιο δυνατά από ποτέ».