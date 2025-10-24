Ο μυθικός Λευτέρης Πετρούνιας έκανε την προσπάθειά του, αλλά αυτή τη φορά το μετάλλιο δεν ήρθε, με τον 34χρονο σπεσιαλίστα να καταλαμβάνει την 5η θέση στον τελικό των κρίκων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Τζακάρτα.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας φιλοδοξούσε στην Τζακάρτα να φορέσει στο στήθος του το 5ο μετάλλιο της καριέρας του σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο 34χρονος ολυμπιονίκης έκανε μια σπουδαία προσπάθεια, αλλά όπως και στον προκριματικό, ένα μικρό βήμα στην έξοδό του δεν έφερε το ποθητό αποτέλεσμα, καταλαμβάνοντας την 5η θέση.

Ο σπεσιαλίστας των κρίκων, με 14 χρυσά μετάλλια στη συλλογή του, βαθμολογήθηκε με 14.300, έχοντας βαθμό δυσκολίας 5.700, ενώ έλαβε και 8.600 για την εκτέλεση του προγράμματός του.

O Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό ως 5ος και σε αυτή τη θέση παρέμεινε, στον προκριματικό είχε βαθμολογηθεί με 14.366 (βαθμός δυσκολίας 5.700) και αμέσως μετά είχε τονίσει ότι το «κλειδί» στον τελικό θα ήταν η έξοδός του.

Ο Ντόνελ Γουίτεμπουργκ, που αγωνίστηκε τελευταίος, ήταν ο γυμναστής που πραγματοποίησε την καλύτερο έξοδο, ο Αμερικανός έλαβε 14.700 β. (βαθμός δυσκολίας 6.000, εκτέλεση 8.700), κι αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής.



Ξεπέρασε τον Τούρκο, Αντέμ Ασίλ, που πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 14.566 (5.700-8.866), ενώ το χάλκινο πήγε στον Κινέζο, Σινγκγιού Λαν με 14.500 (5.900-8.600).

Η κατάταξη του τελικού