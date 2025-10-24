Ο Πετρούνιας στην 5η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Τζακάρτα
Ο Λευτέρης Πετρούνιας φιλοδοξούσε στην Τζακάρτα να φορέσει στο στήθος του το 5ο μετάλλιο της καριέρας του σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο 34χρονος ολυμπιονίκης έκανε μια σπουδαία προσπάθεια, αλλά όπως και στον προκριματικό, ένα μικρό βήμα στην έξοδό του δεν έφερε το ποθητό αποτέλεσμα, καταλαμβάνοντας την 5η θέση.
Ο σπεσιαλίστας των κρίκων, με 14 χρυσά μετάλλια στη συλλογή του, βαθμολογήθηκε με 14.300, έχοντας βαθμό δυσκολίας 5.700, ενώ έλαβε και 8.600 για την εκτέλεση του προγράμματός του.
O Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό ως 5ος και σε αυτή τη θέση παρέμεινε, στον προκριματικό είχε βαθμολογηθεί με 14.366 (βαθμός δυσκολίας 5.700) και αμέσως μετά είχε τονίσει ότι το «κλειδί» στον τελικό θα ήταν η έξοδός του.
Ο Ντόνελ Γουίτεμπουργκ, που αγωνίστηκε τελευταίος, ήταν ο γυμναστής που πραγματοποίησε την καλύτερο έξοδο, ο Αμερικανός έλαβε 14.700 β. (βαθμός δυσκολίας 6.000, εκτέλεση 8.700), κι αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής.
Ξεπέρασε τον Τούρκο, Αντέμ Ασίλ, που πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 14.566 (5.700-8.866), ενώ το χάλκινο πήγε στον Κινέζο, Σινγκγιού Λαν με 14.500 (5.900-8.600).
Η κατάταξη του τελικού
- 1.Ντόνελ Γουίτεμπουργκ (ΗΠΑ) 14.700
- 2.Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) 14.566
- 3.Σινγκγιού Λαν (Κίνα) 14.500
- 4.Μποχένγκ Ζανγκ (Κίνα) 14.466
- 5.Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 14.300
- 6.Κάιο Σόουζα (Βραζιλία) 14.166
- 7.Γκλεν Σουέλ (Βέλγιο) 13.933
- 8.Χάρι Χέπγουορθ (Μ. Βρετανία) 13.336
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.