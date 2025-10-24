Βασιλική Μιλλούση για Πετρούνια: «Είσαι ένα τρανό παράδειγμα πίστης, αφοσίωσης, στοχοπροσήλωσης, πειθαρχίας»

Η Βασιλική Μιλλούση με ανάρτησή της εξέφρασε τα αισθήματα περηφάνειας και θαυμασμού για τα διαχρονικά επιτεύγματα του Λευτέρη Πετρούνια.

O Λευτέρης Πετρούνιας τι κι αν στην Τζακάρτα δεν βρέθηκε για 5η φορά στην καριέρα του στο βάθρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος, ο 34χρονος «άρχοντας» των κρίκων συγκίνησε ξανά με την προσπάθειά του στον τελικό του αγωνίσματος.

Ο 34χρονος ολυμπιονίκης παραμένει σταθερά στους κορυφαίους των κορυφαίων στους κρίκους και μετά την 5η θέση, ο ίδιος έστειλε το δικό του μήνυμα, με απώτερο στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες το 2028.

Το δικό της μήνυμα προς τον σύζυγό της έστειλε και η Βασιλική Μιλλούση, εκφράζοντας την υπερηφάνειά της για τη αξιοζήλευτη πορεία του στον πρωταθλητισμό, καθώς και για τον τρόπο που εμπνέει τις νεότερες γενιές.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μιλλούση

«Για σένα που προσπαθείς καθημερινά να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος, που βοηθάς όσους περισσότερους μπορείς, που κάνεις ό,τι περνά από το χέρι σου για να είσαι πάντα εκεί, ένα τρανό παράδειγμα πίστης, αφοσίωσης, στοχοπροσήλωσης, πειθαρχίας.

Για σένα που στο όνομά σου και πάνω στα δικά σου όνειρά, έκανες παιδιά να ελπίζουν και να ονειρεύονται ότι και αυτά μπορούν!

Για σένα που ο πήχης είναι πάντα ψηλά και το όνειρο των περισσότερων αθλητών υψηλού επιπέδου, να μπουν σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος φαντάζει δεδομένο.

Για όλα αυτά και άλλα τόσα, νιώθω απέραντη υπερηφάνεια!

Σ' ευχαριστούμε

Σ' αγαπάμε,

Βασιλική, Σοφία, Λένια»