Πετρούνιας: «Διορθώνουμε ό,τι χρειάζεται, γιατί έχουμε πολλή δουλειά μέχρι το LA 2028»

Τι έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνιας σε ανάρτησή του, λίγο μετά την 5η θέση στον τελικό των κρίκων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Τζακάρτα.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας σε μια ασυνήθιστη στιγμή, έμεινε εκτός βάθρου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Τζακάρτα.

Ο σπεσιαλίστας των κρίκων, με τα 19 μετάλλια στην καριέρα του, από τα οποία τα 14 χρυσά, κατέλαβε την 5η θέση στον τελικό του αγωνίσματος στo παγκόσμιο πρωτάθλημα στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, Τζακάρτα.

Ελάχιστη ώρα μετά την ολοκλήρωση του τελικού ο 34χρονος γυμναστής θρύλος, με ανάρτησή του, έκανε ένα μίνι απολογισμό κι έστειλε το σύνθημα για τη συνέχεια, που φθάνει μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.