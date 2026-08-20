Τι συνέβη ανάμεσα στους Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι στο πρώτο μισό της F1 2026 και τι δείχνουν τα δεδομένα από τη μάχη των οδηγών της Mercedes.

Η Mercedes έχει παρουσιάσει την πιο ολοκληρωμένη εικόνα στο πρώτο μισό της σεζόν του 2026, έχοντας επικρατήσει στα οκτώ από τα πρώτα 11 Grand Prix. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μάχη στο εσωτερικό της, με τους Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ να έχουν καταγράψει νίκες, pole positions και εμφανίσεις κορυφαίου επιπέδου, αλλά τον Ιταλό να έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα.

Έπειτα από τους πρώτους 11 αγώνες, ο Αντονέλι έχει συγκεντρώσει 219 βαθμούς έναντι 160 του teammate του. Μετρά έξι νίκες και εννέα παρουσίες στο βάθρο, ενώ ο Ράσελ έχει δύο νίκες και πέντε βάθρα. Η βαθμολογία, ωστόσο, δεν αποτυπώνει από μόνη της την πραγματική εικόνα της μεταξύ τους μάχης, καθώς η αξιοπιστία και ορισμένα αγωνιστικά περιστατικά έχουν επηρεάσει τα αποτελέσματα.

Έπειτα από την ανάλυση των οδηγών της Cadillac, της Aston Martin, της Williams, της Audi, της Haas, της Alpine, της Racing Bulls, της Red Bull Racing, της McLaren και της Ferrari, ήρθε η ώρα να δούμε τι έχουν κάνει οι οδηγοί της Mercedes.

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Η ανάλυση της μάχης: Ράσελ εναντίον Αντονέλι

Στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Αντονέλι έχει επικρατήσει του Ράσελ με 7-4 στις μεταξύ τους μονομαχίες. Εξετάζοντας τον ταχύτερο αντιπροσωπευτικό γύρο που σημείωσε ο κάθε οδηγός στα 11 αγωνιστικά τριήμερα, ο Ιταλός είναι κατά μέσο όρο 0,136 δλ. ταχύτερος από τον teammate του.

Η διαφορά επιβεβαιώνει ότι το πλεονέκτημα του Αντονέλι δεν προέκυψε από μία μεμονωμένη επίδοση. Έχει σημειώσει έξι pole positions έναντι τεσσάρων του Ράσελ, ενώ η μεγαλύτερη νίκη του στο φετινό QP H2H ήρθε στο Βέλγιο, όπου ήταν ταχύτερος κατά 0,508 δλ. Σε εκείνο το τριήμερο, ο κινητήρας του Ράσελ είχε πρόβλημα και απέδιδε πιο χαμηλή ισχύ από του Αντονέλι, όπως παραδέχθηκε η Mercedes. Η μεγαλύτερη απάντηση του Βρετανού καταγράφηκε στη Βαρκελώνη, με διαφορά 0,319 δλ.

Η ίδια εικόνα διατηρείται εξετάζοντας τον αγωνιστικό ρυθμό. Στο καθαρό δείγμα των Grand Prix που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αντιπροσωπευτική σύγκριση, ο Αντονέλι ήταν ταχύτερος στα οκτώ από τα εννέα, με τον Ράσελ να έχει το πλεονέκτημα μόνο στην Κίνα.

Η εκτενής ανάλυση των γυρολογίων δίνει στον Αντονέλι μέσο πλεονέκτημα 0,249 δλ. ανά γύρο, με περισσόρερους από 400 σταθμισμένους καθαρούς γύρους από εννέα Grand Prix να συμμετέχουν στον τελικό υπολογισμό. Για τους αγώνες στους οποίους τερμάτισαν και οι δύο οδηγοί χρησιμοποιήθηκε πάνω από το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό της διαθέσιμης απόστασης από τον δεύτερο γύρο και μετά. Λόγω μη αντιπροσωπευτικών δεδομένων, οι αγώνες σε Μονακό και Σπα έμειναν εκτός υπολογισμών. Η μοναδική καθαρή επικράτηση του Ράσελ ήρθε στην Κίνα, με διαφορά 0,058 δλ. ανά γύρο.

Υπάρχει όμως ένα μεγάλο αλλά. Σε πληθώρα αγώνων ο Ράσελ εμπλεκόταν σε μάχες ή είχε περισσότερα μηχανικά προβλήματα που επηρέασαν το ρυθμό του. Ως αποτέλεσμα η διαφορά 0,249 δλ δεν είναι απόλυτα αντιπροσωπευτική, όμως αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την εξαιρετική πορεία του Αντονέλι και την απογοητευτική απόδοση, σε ορισμένες περιπτώσεις, του Ράσελ.

Κατηγορία Τζορτζ Ράσελ Κίμι Αντονέλι Βαθμοί 160 219 Νίκες / Βάθρα 2 / 5 6 / 9 Pole Positions 4 6 Κατατακτήριες (H2H) 4 7 Μέση Διαφορά Κατατακτήριων +0,136s -0,136s Αγώνες (H2H) 4 7 Μέσος Ρυθμός Αγώνα (Διαφορά/γύρο) +0,249s -0,249s Εγκαταλείψεις 2 1

Η Mercedes κυριαρχεί, με τον Αντονέλι να πηγαίνει για τίτλο

Η Mercedes έχει θέσει το σημείο αναφοράς στο 2026. Με οκτώ νίκες στους πρώτους 11 αγώνες και δέκα pole positions, διαθέτει το μονοθέσιο που έχει εκμεταλλευτεί καλύτερα τη νέα γενιά κανονισμών, ακόμη κι αν οι αντίπαλοί της έχουν καταφέρει να την πιέσουν σε διαφορετικά αγωνιστικά τριήμερα.

Η εσωτερική μάχη, όμως, έχει ξεκάθαρο πρωταγωνιστή στο πρώτο μισό της σεζόν. Ο Αντονέλι προηγείται με 7-4 τόσο στις κατατακτήριες όσο και στα αποτελέσματα των αγώνων, είναι κατά 0,136 δλ. ταχύτερος στην απόδοση του ενός γύρου και διατηρεί πλεονέκτημα 0,249 δλ. ανά γύρο στον καθαρό αγωνιστικό ρυθμό.

Ο Ράσελ έχει χάσει σημαντικούς βαθμούς από τις εγκαταλείψεις στον Καναδά και στο Βέλγιο και παραμένει ικανός να κερδίσει, όπως απέδειξε στην Αυστραλία και την Αυστρία. Ωστόσο, ακόμη και όταν απομονωθούν η αξιοπιστία, οι διαφορετικές στρατηγικές και οι μη συγκρίσιμοι γύροι, ο Αντονέλι εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι, όχι μόνο στη Mercedes αλλά και στη μάχη του τίτλου.

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