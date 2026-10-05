Το ραντεβού του gMotion by Gazzetta με τη Formula 1 είναι προγραμματισμένο για σήμερα στις 16:30 με την εκπομπή «Pole Position by Allwyn».

H «καρδιά» της Formula 1 στην Ελλάδα χτυπάει σήμερα στις 16:30 στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn». Η εκπομπή του Gazzetta για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη επιστρέφει με την ανάλυση του Grand Prix Μπαχρέιν στη Μαλαισία που κέρδισε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, με μία κυρίαρχη εμφάνιση στη Σεπάνγκ.

Στην επιστροφή της Formula 1 στη Μαλαισία είδαμε έναν χαοτικό αγώνα, με τη βροχή να καθυστερεί την εκκίνηση, ενώ στο γύρο σχηματισμού η τεχνολογία γύρισε την πλάτη στο σπορ. Όλα όσα είδαμε στο τριήμερο, όπως και τις μάχες στην πίστα θα τα αναλύσουμε εκτενώς στη σημερινή μας εκπομπή.

Συντονιστείτε στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn» στις 16:30 και μπείτε στην παρέα της ανάλυσης του Grand Prix Μπαχρέιν. Δείτε την εκπομπή πατώντας «play» στο παρακάτω βίντεο.