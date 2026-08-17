Η επιστροφή της Formula 1 στη δράση θα σημάνει την εκκίνηση της πιο κρίσιμης περιόδου τόσο για τις ομάδες όσο και για τους οδηγούς, δοκιμάζοντάς τους στα όρια.

Έπειτα από διακοπή τριών εβδομάδων, το πρωτάθλημα της Formula 1 επιστρέφει αυτή την εβδομάδα με το Grand Prix Ολλανδίας στις 21-23 Αυγούστου. Πρόκειται για τον τελευταίο αγώνα στο Ζάντβορτ, καθώς θα αφαιρεθεί από το καλεντάρι το 2027, ενώ για πρώτη φορά θα περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ.

Στα… βαθιά λοιπόν με το καλημέρα ομάδες και οδηγοί, σε μία σεζόν που μας έχει χαρίσει ήδη έντονες στιγμές δράσης και μπορεί να χαρακτηριστεί ήδη από τις καλύτερες των τελευταίων ετών. Σίγουρα υπάρχουν αρνητικά όπως η διαχείριση ενέργειας, κάτι το οποίο θα βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια. Εξαρτάται βέβαια και από την πίστα. Από ορισμένες τραγικές εικόνες στο Σπα, στην ελάχιστη έως μηδαμινή ανάγκη για clipping στην Ουγγαρία.

Who will reign? 🏆 The second half of the season is upon us…



Where immortality awaits.



🎙️ Colin Farrell #F1 pic.twitter.com/bNEHxa8mIW — Formula 1 (@F1) August 16, 2026

Συνολικά τα μονοθέσια ως μονοθέσια είναι πολύ πιο δύσκολα από την προηγούμενη γενιά στην οδήγηση, δίνουν μεγαλύτερες επιλογές στο χειρισμό και αυτό το παραδέχονται άπαντες. Πρόκειται για μία συζήτηση που έχουμε κάνει στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn» του Gazzetta. Αεροδυναμικά λοιπόν αυτό είναι μια νίκη για τη Formula 1, όμως πρέπει και είναι υποχρεωμένη η FIA να παρέμβει όπου δημιουργείται έντονος ακάθαρτος αέρας και να μην κάνει τα στραβά μάτια όπως στην εποχή ground effect, όπου το racing δέχθηκε τεράστιο πλήγμα.

Επιστρέφοντας στο παρόν, το δεύτερο μισό της χρονιάς θα έχει 12 αγώνες, που θα κρίνουν τους πρωταθλητές. Το πού θα γίνουν αυτοί είναι ακόμη άγνωστο, ειδικά λόγω του πολέμου στη Μ. Ανατολή. Τα πράγματα θα σοβαρέψουν σε μεγάλο βαθμό από εδώ και στο εξής και αρκετοί παράγοντες θα καθορίσουν την εξέλιξη της σεζόν.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Ο «πόλεμος» των αναβαθμίσεων

Οι τεχνικοί κανονισμοί του 2026 προσφέρουν μεγάλη ελευθερία στα τεχνικά τμήματα ώστε να πειραματιστούν με διαφορετικές ιδέες. Αυτό το έχουμε δει εξάλλου από το πόσο διαφορετικά είναι τα μονοθέσια μεταξύ τους.

Με δεδομένο πως είμαστε στην εποχή του budget cap, τα περιθώρια είναι πλέον στενά. Η Mercedes έχει συνολικά το καλύτερο πακέτο μονοθεσίου και κινητήρα, όμως είναι ευάλωτη. Πρώτα ήταν η αξιοπιστία, όμως πλέον υπάρχουν πίστες που η W17 δεν είναι ταχύτερη, με το ρυθμό της στην Ουγγαρία να την καθιστά ως 4η ταχύτερη ομάδα. Στο Μπράκλεϊ έχουν ένα πλάνο αναβαθμίσεων μικρού βεληνεκούς ώστε να μην χάσει το πλεονέκτημά της. Επιπλέον είναι άγνωστο εάν θα δούμε κινητήρα ADUO μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σε αυτό ποντάρει η Ferrari ώστε να έχει την παραμικρή ελπίδα. Η Scuderia έχει ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα αναβαθμίσεων που δεν μπορεί να ακολουθήσει άλλη ομάδα στο 2026. Αεροδυναμικά έχει ενδεχομένως το καλύτερο μονοθέσιο, αλλά το μεγάλο μειονέκτημα παραμένει ο κινητήρας. Το «οπλοστάσιο» του Μαρανέλο διαθέτει μέχρι το τέλος του 2026 πάντως δύο σημαντικά αεροδυναμικά πακέτα και μία αναβάθμιση στον κινητήρα. Και ο κινητήρας ίσως να κρίνει την τύχη της, μιας και πρέπει να βρει τουλάχιστον 20 ίππους απόδοσης, οι οποίοι και πάλι δεν είναι αρκετοί. Σχετικά με το πρωτάθλημα οδηγών, είναι από τη μία νωρίς, αλλά γιατί να μην ορίσεις νούμερο 1 οδηγό μέχρι να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια; Τι έχεις να χάσεις δηλαδή;

Ο παράγοντας πίεση

Ο Κίμι Αντονέλι προηγείται του Λιούις Χάμιλτον έναντι 50 βαθμών. Πρόκειται για μία ασφαλής διαφορά για την ώρα, έχοντας επίσης συνολικά καλύτερο μονοθέσιο. Ο Ιταλός οδηγεί εκπληκτικά εφέτος και μέχρι σήμερα με τεράστια ψυχραιμία. Θα συνεχιστεί όμως αυτό; Αν κερδίσει τα επόμενα Grand Prix σίγουρα, αν όχι;

19 years old with 219 points and counting 😮‍💨#F1 pic.twitter.com/8y1Dvw1H5O — Formula 1 (@F1) August 16, 2026

Πέρυσι, μετά την Ολλανδία, ο Όσκαρ Πιάστρι είχε διαφορά 34 βαθμών από τον Λάντο Νόρις. Τι έγινε στον επόμενο αγώνα; Έτρεμαν τα χέρια του και βρέθηκε στον τοίχο δύο φορές στο Μπακού εγκαταλείποντας στον πρώτο γύρο.

Η ψυχολογική πίεση μπορεί να έρθει από το πουθενά και δεν είναι καθόλου εύκολο να τη διαχειριστείς, ειδικά αν είσαι 19 ετών (σε λίγες ημέρες 20) όπως ο Αντονέλι. Δεν αρκεί η στήριξη και τα μέτρα της ομάδας. Ο Πιάστρι το 2025 ήταν σε πολλούς αγώνες του δεύτερου μισού αγνώριστος αγωνιστικά. Πρέπει λοιπόν η Mercedes να φροντίσει ώστε η διαχείριση του Αντονέλι να είναι που δεν θα χάσει τον εαυτό του, ειδικά αν πλησιάσουν στη βαθμολογία οι Χάμιλτον και Ράσελ. Ακόμη δεν έχει κάνει λάθη ο «μικρός», αλλά αν συμβεί αυτό, ίσως είναι η αρχή των αμφιβολιών.

Θα δούμε άλλους μνηστήρες;

Η νίκη της McLaren στην Ουγγαρία ήταν σίγουρα μια ευχάριστη έκπληξη. Η MCL40 μεταμορφώθηκε, με τον Νόρις να κάνει έναν από τους καλύτερους αγώνες του, έχοντας τρομερό ρυθμό. Είναι όμως σε θέση η βρετανική ομάδα να διεκδικεί συστηματικά νίκες; Σε αυτό θα παίξει ρόλο και ο ρυθμός εξέλιξης, με το εργοστάσιο του Ουόκινγκ να πιέζει με αναβαθμίσεις.

Μία ομάδα που ψάχνει νίκες είναι η Red Bull Racing. O Μαξ Φερστάπεν έχει ως καλύτερο αποτέλεσμα τη 2η θέση φέτος. Η αυστριακή ομάδα έχει μεταμορφώσει το μονοθέσιο από το ξεκίνημα της σεζόν, έχοντας βρει 1 δευτερόλεπτο απόδοση, μεγαλύτερη από κάθε άλλη ομάδα. Αυτό είχε ως κόστος ένα μεγάλο μέρος του διαθέσιμου προϋπολογισμού και αν λάβουμε υπόψη τα λόγια του Λοράν Μεκίς, οι αναβαθμίσεις θα είναι λίγες μετά το καλοκαίρι σε αντίθεση με το 2025 που πίεσαν μέχρι τέλους για τον τίτλο.

Ο Φερστάπεν θα κερδίσει πιθανότατα αγώνες φέτος, αλλά όλα δείχνουν πως για δεύτερη σερί χρονιά θα μείνει δίχως πρωτάθλημα.

Το αίνιγμα του midfield

Η μάχη για τις πιο πίσω θέσεις είναι έως τώρα εντυπωσιακή. Η Racing Bulls είχε εξαιρετικό πρώτο μισό, όμως οι Audi και Aston Martin ανεβαίνουν επικίνδυνα. Οι Γερμανοί είναι θέμα χρόνου να πρωταγωνιστούν στο midfield πριν κάνουν το επόμενο βήμα, ενώ η ανταγωνιστικότητα της Aston φέτος θα κριθεί από το νέο κινητήρα της Honda που θα δούμε στην Ολλανδία.

Η Alpine ετοιμάζει τη δική της απάντηση με αναβαθμίσεις, ενώ «χαμένες» είναι για την ώρα οι Haas και Williams. Όσο για την Cadillac, κάθε γύρος είναι πολύτιμος, με το 2026 να είναι ουσιαστικά προετοιμασία για το 2027.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.