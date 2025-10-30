Η Triumph ανακοίνωσε την έλευση 29 νέων μοντέλων μέσα στους επόμενους 6 μήνες

Αυτή η φιλόδοξη κίνηση έρχεται μετά από χρόνια συνεχών επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υποστηρίζεται από τα πέντε συνεχόμενα χρόνια ρεκόρ παγκόσμιων πωλήσεων της Triumph.

Στο τελευταίο οικονομικό έτος της, από τον Ιούλιο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2025, η Triumph παρέδωσε περισσότερες από 141.683 μοτοσικλέτες παγκοσμίως, εδραιώνοντας τη θέση της ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μοτοσικλετών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό αντιπροσωπεύει μια αξιοσημείωτη αύξηση πωλήσεων 136% από το 2019, μέσω ενός δικτύου 950 αντιπροσώπων σε 68 χώρες. Τα επερχόμενα μοντέλα θα αποκαλυφθούν σε μια σειρά παγκόσμιων εκδηλώσεων αρχής γενομένης στις 21 Οκτωβρίου, όταν και θα ξεκινήσει η πρώτη καμπάνια «True Originals Never Settle» (Τα αληθινά πρωτότυπα δεν συμβιβάζονται ποτέ). Η επόμενη ανακοίνωση στις 28 Οκτωβρίου θα είναι η κυκλοφορία ενός νέου μοντέλου «Made to Upstage» (Κατασκευασμένο για να ανέβει επίπεδο).

Από τα 29 μοντέλα που πρόκειται να κυκλοφορήσουν τα πρώτα επτά έχουν ήδη ανακοινωθεί με τη νέα σειρά TXP των τεσσάρων ηλεκτρικών Off-Road, το μοτοκρός TF 450-X και τα δύο κρος κάντρι TF 250/450-C να φτάνουν στις αντιπροσωπείες πριν από τα Χριστούγεννα. Οι υπόλοιπες 22 αποκαλύψεις θα περιλαμβάνουν τόσο νέες παραλλαγές των υπαρχουσών σειρών, κοινώς αναβαθμίσεις, όσο και ολοκαίνουργια μοντέλα. Με τις νέες μοτοσικλέτες να φτάνουν στο παγκόσμιο δίκτυο αντιπροσώπων της Triumph τους επόμενους έξι μήνες, οι αντιπρόσωποι σε όλο τον κόσμο θα διοργανώσουν μια σειρά από εκδηλώσεις προσκαλώντας τους όσους ενδιαφερόμενους να είναι από τους πρώτους που θα αντικρύσουν την πλήρη γκάμα.

Οι πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούν να κάνουν προ-κράτηση αλλά και να διαμορφώσουν τη νέα τους μοτοσικλέτα online αμέσως μετά την εκάστοτε παρουσίαση και μέσω της εφαρμογής Reserve My Triumph. Εξασφαλίζοντας το μοντέλο της προτίμησής τους με μια προκαταβολή, οι νέοι ιδιοκτήτες θα μπορούν να διασφαλίσουν ότι θα είναι από τους πρώτους που θα το παραλάβουν. Η νέα υπηρεσία κράτησης μοτοσικλετών θα εισαχθεί σταδιακά σε όλη την Ευρώπη και σε άλλες μεγάλες αγορές από την άνοιξη του 2026. Ενώ η ευρύτερη βιομηχανία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, η δέσμευση της Triumph στην καινοτομία και την ποιότητα παραμένει σταθερή. Η επένδυση ρεκόρ της μάρκας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων αποτελεί απόδειξη της πίστης της στη διαρκή απήχηση της μοτοσικλέτας και της ευθύνης της να προσφέρει το καλύτερο στους πελάτες παγκοσμίως.

Πρόσφατες κυκλοφορίες ξεπέρασαν τις προσδοκίες, όπως το Tiger Sport 800,ενώ τα Speed Triple 1200 RS και 1200 RX συνέβαλαν σε μια ισχυρή αύξηση των πωλήσεων. Τα δίκτυα αντιπροσώπων της Triumph στην Κίνα, τη Βραζιλία και την Ινδία έχουν σημειώσει πολύ καλές επιδόσεις στις αγορές τους κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτή η δυναμική ενισχύεται περαιτέρω από την επέκταση της Triumph σε νέα τμήματα της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων μοτοσικλετών κάτω των 500cc, ανταγωνιστικών off-road και, πιο πρόσφατα, ηλεκτρικών μοντέλων σχεδιασμένων για νεότερους αναβάτες.

Η Triumph μόλις αποκάλυψε τις πρώτες ηλεκτρικές μοτοσικλέτες για νέους. Τη νέα σειρά Triumph TXP, με την υποστήριξη της OSET. Τέσσερα νέα μοντέλα με κλιμακούμενη ηλεκτρική απόδοση, premium σχεδιασμό και ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Βασισμένα στα αποδεδειγμένα θεμέλια της πρωτοποριακής τεχνολογίας της OSET και ενισχυμένα από την εμπειρία σχεδιασμού και μηχανικής της Triumph, τα νέα μοντέλα TXP διαθέτουν ελαφρύ πλαίσιο, προηγμένη εργονομία αναβάτη και μοναδική αρθρωτή διάταξη 2 σε 1.

Η πρόσφατη κυκλοφορία του TF 450-X έρχεται μετά από μια επιτυχημένη χρονιά αγώνων εκτός δρόμου για την Triumph, με μοτοσικλέτες motocross και enduro να επιτυγχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Με νίκες σε αγώνες και τερματισμούς στο βάθρο σε διεθνείς διοργανώσεις όπως FIM MXGP, EnduroGP, SuperEnduro και AMA Super/Motocross, τα μοτοκρός TF 250-X, TF 450-RC και τα εντούρο TF 250/450-E έχουν όλα αποδώσει στο υψηλότερο επίπεδο σε μερικές από τις πιο ανταγωνιστικές πίστες στον κόσμο των εκτός δρόμου αγώνων.

Σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία, η Triumph έχει εξασφαλίσει πολλαπλούς τίτλους εθνικών πρωταθλημάτων και θέσεις στο βάθρο, συμπεριλαμβανομένου του ACU British MX2 Motocross Championship, όπου ο Tommy Searle οδήγησε το TF 250-X για τον τίτλο και του έντονα διεκδικούμενου Ιταλικού Εθνικού Πρωταθλήματος Assoluti d’Italia di Enduro νωρίτερα μέσα στη σεζόν, όπου ο Ιταλός αναβάτης Morgan Lesiardo κατέκτησε τον τίτλο στα 250 4T με το TF 250-E.

Εν τω μεταξύ, η γκάμα κάτω των 500cc, η οποία περιλαμβάνει τα Speed/Scrambler 400 X και Scrambler 400 XC, έχει συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της Triumph σε όλη την Ασία.