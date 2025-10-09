Triumph TF 250-C & TF 450-C: Από το μοτοκρός στο εντούρο και από το εντούρο στο κρος κάντρι (vid)

Το αγγλικό εργοστάσιο έχει πάρει φόρα για τα καλά και αυτή τη φορά επεκτείνει το «χωμάτινο» κοινό της με δύο μοτοσικλέτες τύπου cross country.

Η Triumph λέει ότι τα δύο νέα μοντέλα της «συνδυάζουν το DNA του motocross με την ανθεκτικότητα» και ότι θα κυκλοφορήσουν στην αγορά μόνο σε ορισμένα μέρη του κόσμου. Συγκεκριμένα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Γαλλία και Νέα Ζηλανδία, προφανώς γιατί εκεί υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον! Εμείς όμως μιλήσαμε με την ελληνική αντιπροσωπεία και μάθαμε τόσο τις τιμές τους (11.390€ το 250, 12.290€ το 450) όσο και το ότι θα έρθουν Ελλάδα μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Έκτακτα!

Γερή βάση

Στην ουσία, τα νέα “C” είναι πανομοιότυπα με τα μοτοκρός μοντέλα TF 250-Χ και TF 450-RC, προσαρμοσμένα όμως για χρήση cross country με νέες ρυθμίσεις στην ανάρτηση της KYB και μεγαλύτερης χωρητικότητας ρεζερβουάρ καυσίμου στα 8,3 λίτρα, ακριβώς όπως και οι εκδόσεις Enduro. Επιπλέον, διαθέτουν διαφορετικό γρανάζωμα, προστατευτικά χεριών, πλαϊνό σταντ και πίσω τροχό 18 ιντσών (έναντι 19).

Βελτιωμένες καμπύλες ισχύος

Οι κινητήρες έχουν δεχθεί τις απαραίτητες επεμβάσεις προκειμένου να προσφέρουν ομαλότερη απόκριση στο γκάζι και συνολικά πιο φιλική λειτουργία με πιο ελεγχόμενες καμπύλες ροπής σε σύγκριση με τα “X”. Με τον τρόπο αυτό τα νέα “C” γίνονται πιο “εύχρηστα” σε κάθε οδηγική συνθήκη, αν και η Triumph μιλάει για «εκρηκτική επιτάχυνση», σε μια προσπάθεια να μας πείσει ότι τα άλογα παραμένουν ..αχαλίνωτα. Οι τεχνικές λεπτομέρειες περιλαμβάνουν σφυρήλατα έμβολα αλουμινίου, βαλβίδες τιτανίου DelWest και επιστρώσεις άνθρακα DLC για μείωση της τριβής και βελτίωση της ανθεκτικότητας. Ο κινητήρας των 250cc αποδίδει 47,3Hp στις 13.250rpm και 28,3Nm στις 9.250rpm, ενώ ο αντίστοιχος των 450cc αποδίδει 62,4 στις 9.500 και 49,9Nm στις 7.000.

«Προσαρμοσμένο» πλαίσιο

Η Triumph λέει ότι το πλαίσιο έχει «προσαρμοστεί ειδικά για τις δυσκολίες των αγώνων τύπου GNCC https://gnccracing.com/ και των αγώνων αντοχής μεγάλου μήκους». Το αλουμινένιο πλαίσιο διπλής δοκού εφαρμόζει σε αυτό που χαρακτηρίζουν ως εκλεπτυσμένες για cross country ρυθμίσεις ανάρτησης και γεωμετρία επικεντρωμένη στον αναβάτη. Η ανάρτηση είναι τύπου AOS της KYB, με διαχωρισμό αέρα-λαδιού για σταθερή απόσβεση και ακριβή χειρισμό. Οι μοτοσικλέτες είναι επίσης εξοπλισμένες με μαύρες ανοδιωμένες ζάντες αλουμινίου D.I.D DirtStar σειράς 7000 σε πλήμνες σχεδιασμένες από την Triumph και ελαστικά Dunlop Geomax AT82.

Και τα δύο νέα μοντέλα TF-C είναι εξοπλισμένα με μια επιλογή εξαρτημάτων και ηλεκτρονικών για χρήση XC και χρησιμοποιούν την εφαρμογή της Triumph για να βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες να ελέγχουν τη διαχείριση του κινητήρα, τους χάρτες, την υποβοήθηση εκκίνησης και τον έλεγχο πρόσφυσης. Ομοίως και ένα quickshifter για ανεβάσματα ταχυτήτων χωρίς συμπλέκτη μεταξύ δεύτερης και πέμπτης ταχύτητας. Πρόσθετα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν γκριπ της ODI, τιμόνι ProTaper Evo MX Alloy και συμπλέκτη Exedy racing για ακριβή εμπλοκή υπό πίεση, σώμα πεταλούδας γκαζιού Dell’Orto 44 mm και ECU της Triumph, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Athena και ένα φίλτρο αέρα TwinAir που απλοποιεί τη συντήρηση.

Ο Διευθύνων Εμπορικός Διευθυντής της Triumph Motorcycles, Paul Stroud, λέει ότι οι TF 250-C και TF 450-C φέρνουν το ίδιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με τις εκδόσεις motocross και πως είναι κατασκευασμένες με τα υψηλότερα πρότυπα και έχουν περάσει από αδιάκοπη ανάπτυξη και δοκιμές για να προσφέρουν νικηφόρες επιδόσεις στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

