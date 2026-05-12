H Harley-Davidson προχωρά σε ανάκληση χιλιάδων μοντέλων της

Η ανάκληση αφορά σε μοτοσικλέτες που ενδέχεται να παρουσιάσουν πρόβλημα με διαρροή λαδιού.

Εάν έχετε Harley-Davidson Street Glide, Road Glide, Fat Boy, Breakout ή Road Glide 3 που έχουν κατασκευαστεί από το 2024 έως το 2026, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με την αντιπροσωπεία. Η ανάκληση της αμερικάνικης εταιρείας έγινε για πιθανό πρόβλημα στη θύρα εξαερισμού που υπάρχει στο κουτί του φίλτρου αέρα και η οποία μπορεί να φράξει και με τον τρόπο αυτό να δημιουργήσει πρόβλημα λόγω της συσσώρευσης πίεσης στο εσωτερικό του στροφαλοθαλάμου. Ως αποτέλεσμα, όταν αφαιρείται η ράβδος μέτρησης στάθμης λαδιού ενώ ο στροφαλοθάλαμος βρίσκεται υπό πίεση, το λάδι μπορεί να εκτοξευθεί από το στόμιο πλήρωσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό το πρόβλημα επηρεάζει μόνο ορισμένα εύρη ημερομηνιών παραγωγής εντός των επηρεαζόμενων μοντέλων, επομένως δεν πρόκειται για γενική ανάκληση για όλες τις μοτοσικλέτες που κατασκευάστηκαν μεταξύ αυτών των ετών. Η ανάκληση αφορά σε περίπου 88.000 μοτοσικλέτες, κάτι που δεν ισχύει για μοντέλα που έχουν βγει από τη γραμμή παραγωγής μετά τις 11 Φεβρουαρίου 2026, καθόσον αυτά έχουν διορθωθεί απευθείας από το εργοστάσιο και δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος καλής λειτουργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ελληνική αντιπροσωπεία (τηλ. 2111088121)