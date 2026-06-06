Ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στις συναρπαστικές κατατακτήριες δοκιμές του MotoGP στο Balaton Park.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ουγγαρίας, του όγδοου αγώνα του MotoGP στο 2026 αποδείχθηκαν άκρως ανατρεπτικές. Ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν αυτός που «έκλεψε» την παράσταση παίρνοντας την pole position μέσα από τα χέρια του Ακόστα στα τελευταία δευτερόλεπτα του Q2.

O αναβάτης της Ducati είχε πτώση στο ξεκίνημα της διαδικασίας, όμως δεν το έβαλε κάτω, πίεσε, βρήκε χρόνο από το πουθενά και για πρώτη φορά στο 2026 θα ξεκινήσει από την καλύτερη θέση στην εκκίνηση. Δεύτερος θα ξεκινήσει τους δύο αγώνες που ακολουθούν ο Πέδρο Ακόστα της KTM και τρίτος ήταν ο Φερμίν Αλντεγκέρ.

Q1

Οι αναβάτες βγήκαν στην πίστα για το πρώτο 15λεπτο της διαδικασίας. Οι χρόνοι ήταν αρκετά υψηλοί στο ξεκίνημα με τον Ενέα Μπαστιανίνι να έχει την πρωτοπορία με το 1:37,815. Πίσω του είχε τον Τζοάν Μιρ της Honda, ενώ πολύ ανταγωνιστικό χρόνο είχε και ο 3ος, Λούκα Μαρίνι.

Ο Κουαρταραρό ήταν σε μία γρήγορη προσπάθεια, όμως στο τέλος του γύρου μια ταλάντωση της M1 τον ανάγκασε να παρατήσει το γύρο του.

Στο τέλος όμως κρίθηκαν όλα. Ο Μπανάια δεν συνάντησε αυτή φορά κίτρινες σημαίες και κατάφερε να γράψει το 1:37,443 ανεβαίνοντας στην 1η θέση. Μαζί του στο Q2 προκρίθηκε ο Μαρίνι της Honda, στην πρώτη του πρόκριση στο δεύτερο μέρος κατατακτήριων μετά το GP ΗΠΑ.

Q2

Με επεισοδιακό τρόπο ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος κατατακτήριων. Τόσο ο Μαρκ Μάρκεθ όσο και ο Ντι Τζιαναντόνιο είχαν πτώση στη στροφή 1, σχεδόν ταυτόχρονα. Αμφότεροι κατάφεραν να συνεχίσουν δίχως ζημιές στις μοτοσικλέτες τους.

Μετά τα πρώτα περάσματα, ο αναβάτης που είχε το πλεονέκτημα ήταν ο Ακόστα με χρόνο 1:37,228. Ο Ισπανός ήταν μπροστά από τον Μάρκεθ, ενώ 3ος σε εκείνο το σημείο ήταν ο Φερνάντεθ.

Η μάχη όμως στο τέλος ήταν συναρπαστική και άκρως ανατρεπτική. Ο Ακόστα βελτίωσε αρχικά στο 1:36,8, όμως τίποτα δεν είχε τελειώσει. Ο Μάρκ Μάρκεθ με μία εξαιρετική επίδοση πήρε την 1η θέση κάνοντας έναν εξαιρετικό χρόνο στο 1:36,785 και εξασφάλισε την pole position. O Ακόστα παρέμεινε στη 2η θέση, ενώ 3ος ήταν ο Αλντεγκέρ.

Ακολούθησαν οι Ντι Τζιαναντόνιο, Μπανάια, Μπετζέκι, Φερνάντεθ, Μαρτίν, Μαρίνι, Ογκούρα, Μορέιρα και Μίλερ.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τον Αγώνα Σπριντ στο Balaton Park.

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